القصرين: إصدار 5 بطاقات إيداع بالسجن في حق 5 أشخاص من المهاجرين غير النظاميين بالجهة

القصرين: إصدار 5 بطاقات إيداع بالسجن في حق 5 أشخاص من المهاجرين غير النظاميين بالجهة

Publié le Mercredi 22 Février 2023 - 19:16قراءة: 0 د, 30 ث
      
أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين، اليوم الإربعاء ، 5 بطاقات إيداع بالسجن في حق 5 أشخاص من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء ،كما أذنت بالاحتفاظ بـ 28 آخريين وفق مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين ، رياض النويوي.
وأوضح النويوي في تصريح إعلامي اليوم أنه تم اعلام النيابة العمومية بالقبض على 4 مهاجريين غير نظاميين أخرين ستتولى الوحدات الأمنية التحري في شأنهم لإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.
وكانت الوحدات الأمنية بالجهة قد قبضت يوم أمس وصبيحة اليوم الإربعاء على 36 شخصا من المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب افريقيا جنوب الصحراء بمحطي الحافلات وسيارات الأجرة بالولاية.

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