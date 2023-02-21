فيلم "جزيرة الغفران" لرضا الباهي في مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط بالمغرب

يشارك الفيلم التونسي "جزيرة الغفران" لرضا الباهي في الدورة 28 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط (3 - 10 مارس 2023).



وهذا العمل من إنتاج سنة 2022، وتمّ تقديم عرضه العالمي الأول في نوفمبر الماضي ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. وتدور أحداثه في جزيرة الأحلام جربة في فترة ما قبل الاستقلال، حيث يعيش "آندريا" مع والده الذي يعمل في مجال استخراج الأسفنج من البحر لكنه يصاب في إحدى المرات وهو يغطس فيصبح عاجزا عن العمل.



ويفرض الواقع الجديد على العائلة الانتقال إلى منزل جديد بعيد عن البحر وسط أهل جربة حيث يتعرف "آندريا" أكثر على العادات والأفكار المحلية وكذلك الدين وبينما يحاول بعض المتشددين استقطاب والده إلى الإسلام يتدخل المعتدلون ليعيدوه إلى أسرته مؤكدين أن لا إكراه في الدين.



ويبرز المخرج رضا الباهي في فيلمه التعايش والتسامح بين سكان الجزيرة رغم اختلاف جنسياتهم وأديانهم وثقافاتهم.



ويؤدي أدوار البطولة في الفيلم الممثلون علي بنور ومحمد السياري وباديس الباهي ومحمد علي بن جمعة ومجموعة من الممثلين الإيطاليين مع ظهور خاص للممثلة التونسية الإيطالية كلوديا كاردينال.



