البريد التونسي يصدر غدا الاربعاء طابعا بريديا حول الهوية الرقمية للأفراد

يصدر البريد التونسي غدا، الإربعاء، طابعا بريديا يتعلّق موضوعه بالهويّة الرقمية على الجوال للولوج الامن للخدمات الالكترونية.



ويتنزل اصدار الطابع البريدي، وفق بلاغ صادر، الثلاثاء، عن البريد التونسي، في اطار التعريف بأوّل هويّة رقميّة للمواطن في تونس تمكن من النفاذ الآمن إلى الخدمات الالكترونية والحصول على الوثائق الإدارية الرسمية عن بعد دون الحاجة للتنقل إلى مقرّات الإدارات والهياكل المعنية بالخدمة.



وسيقع عرض هذا الطابع البريدي والمنتوجات المتصلة به للبيع، ابتداء من، الاربعاء 22 فيفري 2023، بجميع مكاتب البريد، كما يمكن اقتناؤه عن بعد عبر الانترنات من خلال النفاذ الى موقع:

www.e-.stamps.poste.tn



وتم ادخال تقنية "QR CODE" على الطابع البريدي، للتعريف بخدمة "ء-هوية" "MOBILE ID" وهي الهويّة الرقمية على الجوّال، التّي تسمح بالنفاذ الآمن إلى البوابات الحكومية والخدمات الالكترونية وتمكن من التوقيع الالكتروني على الوثائق والمصادقة على المعاملات الالكترونية.



