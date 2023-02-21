البريد التونسي يصدر غدا الاربعاء طابعا بريديا حول الهوية الرقمية للأفراد

البريد التونسي يصدر غدا الاربعاء طابعا بريديا حول الهوية الرقمية للأفراد

Publié le Mardi 21 Février 2023 - 14:56قراءة: 0 د, 39 ث
      
يصدر البريد التونسي غدا، الإربعاء، طابعا بريديا يتعلّق موضوعه بالهويّة الرقمية على الجوال للولوج الامن للخدمات الالكترونية.

ويتنزل اصدار الطابع البريدي، وفق بلاغ صادر، الثلاثاء، عن البريد التونسي، في اطار التعريف بأوّل هويّة رقميّة للمواطن في تونس تمكن من النفاذ الآمن إلى الخدمات الالكترونية والحصول على الوثائق الإدارية الرسمية عن بعد دون الحاجة للتنقل إلى مقرّات الإدارات والهياكل المعنية بالخدمة.

وسيقع عرض هذا الطابع البريدي والمنتوجات المتصلة به للبيع، ابتداء من، الاربعاء 22 فيفري 2023، بجميع مكاتب البريد، كما يمكن اقتناؤه عن بعد عبر الانترنات من خلال النفاذ الى موقع:
www.e-.stamps.poste.tn

وتم ادخال تقنية "QR CODE" على الطابع البريدي، للتعريف بخدمة "ء-هوية" "MOBILE ID" وهي الهويّة الرقمية على الجوّال، التّي تسمح بالنفاذ الآمن إلى البوابات الحكومية والخدمات الالكترونية وتمكن من التوقيع الالكتروني على الوثائق والمصادقة على المعاملات الالكترونية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 262041



En continu...

Toutes les news...
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:34 18:07 15:38 12:40 07:01 05:35
Babnet
22°
Babnet22°Babnet% 46:الرطــوبة
تونــسBabnet10°
2.06 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1022°-1122°-1126°-1219°-14
  • Avoirs en devises
    22050,0

  • (20 fév)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,33950 DT        1$ =3,12378 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 fév)   1641,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


All radio

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   