وزارة الصناعة: 14 مؤسسة متخصّصة في انتاج وتصدير زيت الزيتون المعلب يشاركون في الدورة 28 لمعرض "غولفود2023"

تشارك 14 مؤسسة متخصّصة في إنتاج وتصدير زيت الزيتون المعلّب، في فعاليات الدورة ال28 لمعرض الخليج للأغذية "غولفود 2023 "، المنتظمة من 20 الى 24 فيفري، بالمركز التجاري العالمي بدبي بالإمارات العربية المتحدة.



وتندرج هذه المشاركة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصناعة، الثلاثاء، في إطار البرنامج الوطني للنهوض بزيت الزيتون المعلب من خلال جناح تقدر مساحته ب210 مترا مربعا في موقع استراتيجي بقسم الدهون والزيوت من الصالون.



وتهدف هذه المشاركة، إلى مزيد النهوض بصادرات زيت الزيتون التّونسي المعلب إلى أسواق الخليج العربي، والتي تعد من الأسواق الواعدة، إلى جانب تعزيز الصادرات إلى وجهة دبي، والتي تمثل اليوم منصّة أساسيّة ونقطة عبور إلى الأسواق الجديدة في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.



وتتولّى المؤسّسات التونسيّة عرض مختلف العلامات وتقديم حصص تذوّق للزائرين.



كما يؤمّن مركز النهوض بالصادرات مشاركة 31 مؤسسة تونسية للمواد الغذائية عبر عرض منتجاتها على غرار التمور والعجين الغذائي و المصبّرات (هريسة ،طماطم، تن وسردين) والبسكويت ،إضافة إلى العصائر و الأجبان والحلويات و المرغرين و الزيوت النباتية و غيرها من المنتجات ضمن الجناح الوطني الذي يمتد على مساحة 255 مترا مربعا.



يشار إلى أن معرض الخليج للأغذية "غولفود2023" من أهم التظاهرات العالمية في قطاع الأغذية والمشروبات، حيث يستقطب أكثر من 5.000 عارضا من 125دولة وقرابة 60.000 زائرا مهنيا من موردين و موزعين ومسؤولي الشراءات بالمساحات التجارية الكبرى من مختلف أنحاء العالم.



وتحتل تونس المرتبة الثانية دوليا على مستوى صادرات زيت الزيتون بصفة عامّة والمرتبة الرابعة في ما يتعلّق بصادرات زيت الزيتون المعلب. وتمّ في السنوات الأخيرة تصدير زيت الزيتون التونسي المعلّب إلى أكثر من 60 وجهة في العالم أهمّها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا والمملكة العربية السعودية والبرازيل والمملكة المتحدة والصين وروسيا وجنوب إفريقيا واليابان.



كما تألق زيت الزيتون التونسي من خلال المسابقات العالميّة لأحسن الزيوت وتمكن من الفوز بعدد كبير جدّا من الميداليات وخاصّة منها الذهبية، سيما، Mario Solinas Spain وATHIOOC و OLIVE JAPAN و IOOC China و IOOC London و IOOC New York و AVPA France و ATHENA IOOC.



وتمثل المشاركة التونسية في هذا المعرض العالمي، وفق المصدر ذاته، فرصة استثنائية لمزيد تعزيز الشراكة ودعم الروابط التجارية المثمرة ودعم تواجد المنتجات التونسيّة وبالخصوص زيت الزيتون التونسي المعلب في أسواق الخليج العربي وفتح آفاق جديدة للتجارة والأعمال في المجال.



