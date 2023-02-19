خرج فريقا النجم الساحلي وهلال الشابة من الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس تونس،( نسخة الهادي شاكر ) بعد هزيمة الاول امام الملعب التونسي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقتين الاصلي والاضافي 1-1 بينما انتهى موسم فريق هلال الشابة مبكرا بعد خروجه اليوم من سباق الكاس امام نجم المتلوي 1-2 وكان الفريق تاكد من نزوله الى بطولة الرابطة المحترفة الثانية الى جانب مستقبل الرجيش.
وفي ملعب منزل بورقيبة الاصطناعي واصل الفريق العريق الملعب الأفريقي لمنزل بورقيبة (رابطة الهواة المستوى الثاني) سلسلة نجاحاته في سباق الكاس وتاهل الى ربع النهائي على حساب أمل بوحجلة 1-صفر
وفي ما يلي نتائج مباريات الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس تونس، نسخة الهادي شاكر،والتي دارت مساء اليوم الاحد:
ملعب قربة البلدي
الملعب التونسي - النجم الساحلي 1-1 (4-3) بركلات الجزاء الترجيحية
ملعب المتلوي
نجم المتلوي - هلال الشابة 2-1 (بعد تمديد الوقت)
ملعب القصرين
مستقبل القصرين-الاولمبي الباجي صفر-صفر (3-4) بركلات الجزاء الترجيحية
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي - قوافل قفصة 2-صفر
ملعب الطيب بن عمار
شبيبة العمران - النادي الصفاقسي 1-1 (صفر-3) بركلات الجزاء الترجيحية
ملعب منزل بورقيبة الاصطناعي
الملعب الأفريقي لمنزل بورقيبة - أمل بوحجلة 1-صفر
ملعب حمادي العقربي
النادي الأفريقي - هلال مساكن 4-صفر
يوم الاربعاء
ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي التوسي - اتحاد بنقردان
وفي ملعب منزل بورقيبة الاصطناعي واصل الفريق العريق الملعب الأفريقي لمنزل بورقيبة (رابطة الهواة المستوى الثاني) سلسلة نجاحاته في سباق الكاس وتاهل الى ربع النهائي على حساب أمل بوحجلة 1-صفر
وفي ما يلي نتائج مباريات الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس تونس، نسخة الهادي شاكر،والتي دارت مساء اليوم الاحد:
ملعب قربة البلدي
الملعب التونسي - النجم الساحلي 1-1 (4-3) بركلات الجزاء الترجيحية
ملعب المتلوي
نجم المتلوي - هلال الشابة 2-1 (بعد تمديد الوقت)
ملعب القصرين
مستقبل القصرين-الاولمبي الباجي صفر-صفر (3-4) بركلات الجزاء الترجيحية
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي - قوافل قفصة 2-صفر
ملعب الطيب بن عمار
شبيبة العمران - النادي الصفاقسي 1-1 (صفر-3) بركلات الجزاء الترجيحية
ملعب منزل بورقيبة الاصطناعي
الملعب الأفريقي لمنزل بورقيبة - أمل بوحجلة 1-صفر
ملعب حمادي العقربي
النادي الأفريقي - هلال مساكن 4-صفر
يوم الاربعاء
ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي التوسي - اتحاد بنقردان
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