خرج فريقا النجم الساحلي وهلال الشابة من الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس تونس،( نسخة الهادي شاكر ) بعد هزيمة الاول امام الملعب التونسي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقتين الاصلي والاضافي 1-1 بينما انتهى موسم فريق هلال الشابة مبكرا بعد خروجه اليوم من سباق الكاس امام نجم المتلوي 1-2 وكان الفريق تاكد من نزوله الى بطولة الرابطة المحترفة الثانية الى جانب مستقبل الرجيش.وفي ملعب منزل بورقيبة الاصطناعي واصل الفريق العريق الملعب الأفريقي لمنزل بورقيبة (رابطة الهواة المستوى الثاني) سلسلة نجاحاته في سباق الكاس وتاهل الى ربع النهائي على حساب أمل بوحجلة 1-صفرملعب قربة البلديالملعب التونسي - النجم الساحلي 1-1 (4-3) بركلات الجزاء الترجيحيةملعب المتلوينجم المتلوي - هلال الشابة 2-1 (بعد تمديد الوقت)ملعب القصرينمستقبل القصرين-الاولمبي الباجي صفر-صفر (3-4) بركلات الجزاء الترجيحيةملعب 15 اكتوبر ببنزرتالنادي البنزرتي - قوافل قفصة 2-صفرملعب الطيب بن عمارشبيبة العمران - النادي الصفاقسي 1-1 (صفر-3) بركلات الجزاء الترجيحيةملعب منزل بورقيبة الاصطناعيالملعب الأفريقي لمنزل بورقيبة - أمل بوحجلة 1-صفرملعب حمادي العقربيالنادي الأفريقي - هلال مساكن 4-صفريوم الاربعاءملعب حمادي العقربي برادسالترجي التوسي - اتحاد بنقردان