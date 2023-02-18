انطلاق الدورة الثالثة من البطولة الوطنية للمطالعة: شروط المشاركة ومراحلها

تنطلق اليوم السبت 18 فيفري بمختلف المكتبات العمومية في الجمهورية التونسية، الدورة الثالثة للبطولة الوطنية للمطالعة لتتواصل إلى يوم 18 نوفمبر القادم. وتنظم هذه التظاهرة إدارة المطالعة العمومية تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.



وتنطلق المسابقة بالتصفيات المحلية بداية من اليوم 18 فيفري وتتواصل إلى يوم 18 أوت القادم. ويمكن أن يشارك في البطولة جميع الرّواد المشتركين في المكتبات العمومية من جميع الفئات العمرية والاجتماعية وذوي الاحتياجات الخصوصية. ويُعتمد في القراءة على رصيد المكتبات العمومية الورقية والرقمية.



ويمنح كل مشارك في البطولة الوطنية مجانا "دفتر المطالعة". ويحمل كل دفتر لونا يميّزه بحسب الفئات العمرية. وقد حدّدته إدارة المطالعة العمومية طبعا لعدد من المعايير حيث خصصت دفتر المطالعة الأحمر للفئة العمرية من 6 إلى 8 سنوات، والأخضر للفئة العمرية بين 9 سنوات و12 سنة، والبرتقالي للفئة العمرية بين 13 و15 سنة، واللون الأصفر بالنسبة لمن أعمارهم بين 16 و22 سنة، والأزرق للفئة العمرية من 23 إلى 39 سنة، والرمادي للفئة العمرية من 40 سنة فما فوق.



واشترطت إدارة المطالعة العمومية ألا يقلّ عدد الكتب المقروءة خلال فترة التصفيات المحلية عن 48 كتابا للفئة العمرية بين 6 و8 سنوات، وأيضا 48 كتابا لفئة 10 سنوات و11 سنة (يُشترط في قبول الأعمال والترشح وجود لغة ثانية)، و 30 كتابا للفئة العمرية بين 13 و15 سنة (يشترط تنوع اللغات في قبول الأعمال والترشح : لغتان على الأقل).



وحُدّد عدد الكتب للفئة العمرية بين 16 و39 سنة ب 12 كتابا مع اشتراط تنوع اللغات في قبول الأعمال والترشح (لغتان على الأقل)، وكذلك 12 كتابا لفئة 40 سنة فما فوق.



ولا يقل عدد الكتب المقروءة كل شهرين عن 16 كتابا لفئة 6 و8 سنوات و16 كتابا لفئة 10 و12 سنة و10 كتب لفئة 13 و15 سنة و4 كتب لفئة 16 سنة فما فوق. ويجب أن تكون الكتب المقروءة ورقيا ورقميا متنوعة المحتوى المعرفي، وملائمة للمرحلة العمرية المعنية وللمستوى الذهني للمشارك. ويلخّص المشارك كل كتاب أتم قراءته في دفتر المطالعة" المخصص له.

ولتقييم أعمال المشاركين تُجرى خلال التصفيات المحلية ثلاثة اختبارات بمعدل اختبار كل شهرين (2 كتابي و1 شفاهي) .



وتُقام التصفيات الجهوية للبطولة من 25 أوت إلى 5 سبتمبر 2023. وتتكفل اللجان بالمكتبات الجهوية بتقييم أداء المترشحين من جميع المكتبات المحلية لاختيار قائمة المشاركين. وحدّدت إدارة المطالعة العمومية عدد المترشحين إلى التصفيات الوطنية ب 60 مشاركا عن كل ولاية، أي بمعدل 10 مشاركين من كل فئة.



ويلتقي 1440 مشاركا من مختلف الفئات في التصفيات الوطنية بالعاصمة يوم 18 نوفمبر 2023 لاختيار الفائزين بالبطولة الوطنية عن الفئات العمرية المترشحة والبالغ عددها 6 فئات.



وتهدف البطولة الوطنية للمطالعة إلى تأكيد فعل القراءة ودورها في نحت شخصية الإنسان من خلال تطوير زاده اللغوي والمعرفي وترسيخ تقاليد المطالعة في المجتمع التونسي وتعميق الوعي بأهمّيّة دور الكتاب والوسائط الأخرى في عملية التنشئة الاجتماعيّة وحثّ القارئ على ارتياد المكتبة والاستفادة من رصيدها وتشجيعه على المطالعة وفهم المحتوى العلميّ للكتب وتنمية زاده اللّغويّ وبيان قيمة التثقيف الذاتيّ في تعزيز فعل التعلّم.





