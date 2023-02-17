الملعب التونسي: تمديد عقد اللاعب نضال الليفي

Publié le Vendredi 17 Février 2023 - 13:33 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أعلن الملعب التونسي عن تمديد عقد اللاعب نضال الليفي الى غاية جوان 2024.
يذكر أنّ اللاعب نضال الليفي صاحب الـ 24 عاما يشغل خطة مدافع ظهير أيسر،.
وكان الليفي قد التحق بصفوف الملعب التونسي في جويلية 2022 قادما من الترجي الجرجيسي.
وسيخوض الملعب التونسي بداية من 11 مارس القادم منافسات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم حيث سيواجهش في الجولة الافتتاحية مستقبل سليمان خارج قواعده.
وينطلق الملعب التونسي في مشواره بمرحلة تفادي النزول بـ 4 نقاط حوافز، وذلك بعد أن استقر، خلال المرحلة الأولى، في المركز الخامس للمجموعة الأولى بـ 16 نقطة.

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