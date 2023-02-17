رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي من أجل الانتصار الثاني على التوالي وتصدر المجموعة

يخوض الترجي الرياضي التونسي غدا السبت في الجزائر مباراة صعبة مع مضيفه شباب بلوزداد ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية في سعيه من اجل قطع خطوة هامة في طريقه الى ربع نهائي المسابقة.





ويطمح أبناء المدرب نبيل معلول الى تحقيق نتيجة ايجابية، والعودة الى تونس بالنقاط الثلاث، والانفراد بصدارة ترتيب المجموعة الرابعة

وسيخوض الترجي الرياضي التونسي اللقاء بمعنويات مرتفعة، وذلك بعد الفوز في اللقاء الافتتاحي لدور المجموعات على المريخ السوداني بنتجية 1 - 0، وتأهله وسط الأسبوع للدور ثمن النهائي لكأس تونس" نسخة الهادي شاكر" اثر الفوز على أمل جربة 2 - 1، وذلك تزامنا مع توفقه في التأهل الى مرحلة البلاي أوف لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في المركز الأول وضمانه لنقاط الحوافز الأربعة.



ولئن يبدو اللقاء صعبا على الترجي الرياضي التونسي لطبيعة الرهان، ولحجم المنافس المنتشي بالفوز في الجولة الأولى من دور المجموعات على الزمالك المصري في القاهرة 1 - 0 ، والذي ينطلق بأسبقية الأرض والجمهور، فانّ ذلك لن يمنع أبناء باب سويقة من لعب ورقة الهجوم والبحث عن تألق خارج الديار، في ظل المردود المميز لعناصر الفريق وانتعاشة أغلب لاعبيه على غرار محمد علي بن رمضان ومعتز الزدام وأنيس البدري فضلاً عن الليبي حمدو الهوني والمغربي صابر بوغرين.

وينتظر أن يعول الاطار الفني للترجي على اغلب عناصر التشكيلة التي خاضت المباراة الافتتاحية في دور المجموعات بعد ان مكن المدرب عددا من اللاعبيم الاساسيين من الراحلة في مباراة الكاس امام فريق امل جربة .



ورغم حرص الترجي الرياضي التونسي على تحقيق نتيجة ايجابية في الجزائر بالذات، والرفع من مستوى حظوظه في التأهل للدور ربع النهائي كمتصدر للمجوعة الرابعة، فانّه يبقى مدعوا الى الحيطة والحذر من المنافس الذي يشرف عليه المدرب التونسي نبيل الكوكي والذي قاد فريق بلوزداد لانهاء مرحلة ذهاب البطولة الجزائرية في المركز الأول متقدما بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه النادي القسنطيني.كما ازاح فريق شباب العلمة في مسابقة كأس الجزائر وسط الأسبوع الجاري.

ومن المنتظر أن يشهد اللقاء تنافسا كبيرا بين فريقين يراهنان على تصدر المجموعة المجموعة الرابعة التي تعرف حوارات عربية -عربية في وجود الزمالك المصري والمريخ السواني من اجل خطف احدى ورقتي الترشح للدور ربع النهائي.

وكان عدد من لاعبي الترجي الرياضي التونسي تخلفوا عن رحلة الجزائر لداعي الاصابة، وهم محمد بن علي و زياد مشموم و الأردني محمد فيصل أبوزريق.

وتعود آخر مواجهة جمعت الفريقين في مسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية، الى الدور ربع النهائي لنسخة 2021، حيث فاز الفريق الجزائري في الذهاب بنتيجة 2 - 0، قبل أن يعدل زملاء محمد علي بن رمضان الكفة 2 - 0 في الاياب ويوقع اثرذلك الترجي على تأهله للدور نصف النهائي عبر ركلات الترجيح 3 - 2.

وتنطلق مباراة الغد التي سيستضيفها ملعب 5 جويلية بالجزائر انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا، بادارة الحكم الجنوب افريقي أبونجيل توم، و بمساعدة مواطنيه زاخيل توسي جرانفيل و لخاموسي رارازيميساني.



