وزيرة التجهيز والإسكان تعاين تقدم أشغال مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة

أدّت وزيرة التجهيز والاسكان، سارة الزعفراني الزنزري، الخميس زيارة متابعة لنسق أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة اين قامت رفقة المشرفين على المشروع بالاطلاع ومعاينة مدى تقدم الاشغال على مستوى عدد من المحاور الاساسية فيه

وأوضحت الوزيرة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للإنباء، ان الوزارة في متابعة دورية لنسق تقدم الأشغال في هذا المشروع النموذجي الذي يهدف الى تعصير شبكة الطرقات المهيكلة باقليم تونس الكبرى وتحسين سيولة حركة المرور وتخفيف الاختناق المروري على مستوى المدخل الجنوبي للعاصمة الذي تمر به يوميا اكثر من 150 ألف عربة إضافة الى الشاحنات



وأضافت الوزيرة انه تم تجاوز كل الإشكاليات الحاصلة والتي من شأنها ان تعيق نسق الأشغال وذلك بالتعاون مع كل الإدارات المعنية وتجري عملية متابعة فنية حينية لتقدم الأشغال الذي بلغت نسبته قرابة الـ30 بالمائة مشيرة في الأثناء انه تم اليوم عقد جلسة عمل مع وزارة الداخلية للنظر في كيفية ضمان انسيابية أكثر للمرور على مستوى طول الطريق المعنية بالأشغال وتم الاتفاق على إضافة مسالك فرعية جديدة للحد من الاختناق المروري الحاصل نتيجة الأشغال المستمرة فيه



وينقسم المشروع الذي يمتد على 5ر11 كلم وتقدر تكلفته الجملية ب 370 مليون دينار باعتبار تحويل الشبكات وشراء الأراضي وكلفة الأشغال والممول من ميزانية الدولة والبنك الاوروبي للاستثمار إلى 5 أقساط



وتتوزع الاشغال على محورين كبيرين ، يتمثل المحور الاول منه في إعادة تهيئة وتوسعة الطريق السيارة من مفترق الاحواز الجنوبية للعاصمة إلى وسط العاصمة على مستوى قنطرة جبل الجلود والثاني في ربط الطريق الوطنية رقم 3 وتوسيعها انطلاقا من مفترق مستشفى الإصابات والحروق البليغة وصولا الى مفترق اليهودية مرورا بمفترق المروج 1و2

كما تشمل الأشغال إعادة تهيئة المحولات الموجودة (بئر القصعة ، مستشفى الحروق ، مدخل الوردية ، توسعة القنطرة على مستوى مدخل جبل الجلود ) وإضافة أروقة جديدة بمعدل رواقين على الأقل في كل اتجاه هذا الى جانب انجاز مفترقات دائرية على مستوى المحور الثاني من المشروع في اتجاه مدخل اليهودية .

كما يشتمل المشروع على توسعة الطريق السيارة وجعلها تستوعب وفق ما قدمته الدراسات المنجزة من 4 الى 6 مسارات في كل اتجاه وانجاز محولين كبيرين على مستوى مفترق المروجات ومدخل اليهودية .

وسيمكن المشروع النموذجي لتوسعة المدخل الجنوبي للعاصمة من تحقيق انسيابية أكثر على مستوى حركة المرور بهذا المسار الذي تقدر حركة الجولان فيه بأكثر 150 ألف عربة يوميا وفق آخر الإحصائيات المحينة للمرصد الوطني للمرور كما سيعود بالفائدة على الحركة الاقتصادية بشكل عام من خلال اختصار و تحسين المسلك الرابط بين العاصمة والحواضر المجاورة حيث قدرت الدراسات المصاحبة للمشروع مردوديته العامة في حدود الـ 20 بالمائة.

واشتمل برنامج زيارة الوزيرة معاينة تقدم اشغال مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة في قسطه الاول والثاني والثالث والرابع اضافة الى معاينة انتهاء اشغال تهيئة الطريق الجهوية عدد 36 بولاية بن عروس من النقطة الكيلومترية 18 الى النقطة الكيلومترية 34 ومعاينة تقدم اشغال مشروع انجاز جسر على وادي مليان بالطريق الجهوية عدد 36

واختتمت الوزيرة زيارتها بمعاينة تقدم أشغال مشروع انجاز الطريق السيارة تونس جلمة في جزئها الرابط بين تونس وزغوان



