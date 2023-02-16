عدد من الجمعيات الحقوقية تندّد بـ "الانتهاكات" التي يتعرض لها المهاجرون من جنوب الصحراء

ندّدت العديد من الجمعيات والمنظمات النسوية والحقوقية في بيان مشترك اليوم الخميس، بما اعتبرته "انتهاكات" حقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون من جنوب الصحراء وبعمليات الطرد التعسفي التي تستهدفهم.



ودعت هذه الجمعيات السلطات التونسية إلى التصدي الى خطاب الكراهية والتمييز والعنصرية إزاء المهاجرين والتدخل في حالات الطوارئ لضمان كرامة وحقوق المهاجرين و الإيقاف الفوري للحملات الأمنية الممنهجة التي تستهدفهم وعائلاتهم واطلاق سراح جميع الموقوفين.



وطالبت الحكومة التونسية بالامتثال لالتزاماتها بتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين وحقوق اللاجئين، وكذلك توصيات الاستعراض الدوري الشامل ولجنة العمال المهاجرين.



كما عبّرت عن عميق انشغالها إزاء تهميش الفئات الأكثر هشاشة وخاصة منها المهاجرين في تونس الذي يعانون أصلا من الاقصاء الاجتماعي ويرزخون تحت وطأة الفقر و الحرمان من العمل اللائق و من أي مورد لكسب قوتهم و وضعهم الإداري يعمّق معاناتهم ويجعلهم يواجهون هم وعائلاتهم تحديات ليس من الممكن تجاوزها دون تدخل شجاع من الحكومة لمساعدتهم.



وشددت المنظمات والجمعيات على ضرورة حماية وضمان حقوق المهاجرين والحفاظ على كرامتهم و وضع حد للاستغلال الذي يتعرضون له في العمل مؤكدة في هذا الصدد أن اتخاذ هذه الخطوات سيعود بالنفع على سوق الشغل التونسية حيث يمثل المهاجرون قوة مبتكرة بإمكانها ضخ الحيوية على الاقتصاد الوطني إذا ما اعتمد هذا الأخير على قوانين وسياسات تشغيل صائبة تحترم حقوق الانسان حسب تقديرهم.



وجدّدت مطالبتها الحكومة التونسية بتحمل هذه "المسؤولية التاريخية" وبذل أقصى الجهود لتنفيذ خطة استثنائية لتسوية وضعيات المهاجرين المتواجدين بتونس وتحيين وتطوير المنظومة القانونية ذات العلاقة بالهجرة واللجوء بما يجعلها تستجيب للمعاير الدولية وعلى أولوية إطلاق استراتيجية وطنية للهجرة تضمن الادماج وحماية الحقوق.



يذكر ان المنظمات والجمعيات الموقعة هي المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومحامون بلا حدود وجمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات وجمعية تفعيل الحق في الاختلاف والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وجمعية نشاز ودمج والجمعية التونسية للعدالة و المساواة و الجمعية من أجل القيادة والتنمية في افريقيا والمنصة التونسية للبدائل والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب واللجنة من اجل الحريات واحترام حقوق الانسان بتونس والفيدرالية التونسية من اجل مواطنة الضفتين والجمعية التونسية للحراك الثقافي وأصوات نساء وجمعية كالام والجمعية التونسية لمساندة الأقليات والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل ومنتدى التجديد وجمعية أمهات المفقودين وجمعية الأرض للجميع.



