قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، ان تونس مستعدة لتقاسم تجربتها في المجالين التجاري والإقتصادي مع هياكل منطقة التبادل الحر الإفريقية " زيلكاف " ومع الدول الإفريقية .



ونوه عمار خلال مداخلة القاها خلال مشاركته في الدورة العادية 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، حول تفعيل منطقة التبادل الحر الإفريقية القارية بانخراط تونس في المنظومة القانونية لهذه الآلية.



وشدد على أهمية هذه المنطقة في تنمية التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعلى ضرورة تشريك القطاع الخاص في النهوض بالتجارة الإفريقية-الإفريقية ومزيد تشبيك العلاقات بين رجال الأعمال الأفارقة.



وقامت 44 دولة إفريقية من بينها تونس بتوقيع اتفاق إحداث منطقة التبادل الحر الإفريقية يوم 21 مارس 2018 خلال انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي في كيغالي (رواندا) .

ودخلت اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية طور التنفيذ في 30 ماي 2018، على إثر مصادقة 22 دولة عضو وتم الإعلان عن الإطلاق الرسمي لهذه الاتفاقية في 7 جويلية 2019 خلال انعقاد قمة رؤساء الدول والحكومات التي انتظمت بنيامي (النيجر).



