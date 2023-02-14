تنطلق بداية شهر مارس القادم منافسات مرحلة البلاي أوف لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، حيث ينتظر ان يحتد التنافس بين 8 فرق تتراهن فيما بينها على لقب البطولة وعلى تأمين مشاركة في الاستحقاقات الاقليمية والقارية للموسم القادم.

وستتسم مرحلة البلاي أوف في كل جولة التي سيعتمد خلالها بتقنية حكم الفيديو (الفار) بأكثر من قمة كروية.



وتلوح في الجولة الأولى قمة مشوقة بين النجم الساحلي وضيفه النادي الصفاقسي، وفي الجولة الثانية لقاءين ناريين بين الترجي الرياضي و ضيفه الاتحاد المنستيري من ناحية والنادي الصفاقسي والنادي الافريقي من ناحية ثانية. اما في الجولة الثالثة فسيكون الوعد مع كلاسيكو الساحل بين النجم الساحلي والاتحاد المنستيري، وفي الجولة الرابعة كلاسيكو الترجي الرياضي و النجم الساحلي من جهة وقمة الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي من جهة ثانية

، وسيكون الدربي التقليدي في الجولة السادسة بين النادي الافريقي والترجي الرياضيلى ان ، يكون الختام في مرحلة الذهاب بقمة النادي الصفاقسي و الاتحاد المنستيري.



ولئن تعودت الفرق" الكبرى" على لعب الادوار الاولى فانّ ذلك لا يمنع من الاشارة الى أنّ الفرق الثلاث الأخرى وهي الأولمبي الباجي و اتحاد بن قردان و اتحاد تطاوين ستكون رقما صعبا في مرحلة التتويج وقد يصنع أحدها كبرى مفاجاة البطولة وذلك بتحصيله للمركز الثاني على الاقل لضمان مقعد في مسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية، كما حدث الموسم الماضي مع فريق الاتحاد الرياضي المنستيري الذي أنهى مرحلة التتويج في المركز الثاني .



وما يعزز التأكيد أنّ مرحلة التتويج ستشد تنافسا كبيرا بين أكثر من نصف الفرق على الفوز باللقب هو طبيعة مشوارها ونتائجها الباهرة في المرحلة الأولى، يتقدمها بالأخص الرباعي الأكثر تحقيقا للفوز وحصدا للنقاط وهي الترجي الرياضي (31 نقطة) والنجم الساحلي (29 نقطة) و الاتحاد المنستيري (29 نقطة) و اتحاد بن قردان (27 نقطة)، وذلك دون المرور على تألق الأولمبي الباجي مع مدربه طارق جراية الذي ظهر بمستوى متميز وحقق ـ 6 انتصارات متتالية .



وفي الجهة المقابلة، ستنطلق يوم 11 مارس المقبل منافسات مرحلة تفادي النزول بمشاركة 6 فرق. وستجري مقابلات المجموعة دون دون الاعتماد على تقنية حكم الفيديو (الفار) وذلك بعد تاكد نزول هلال الشابة ومستقبل الرجيش الى الرابطة المحترفة الثانية.

ويذكر ان صاحبي المركزين الخامس و السادس في مجموعة تفادي النزل سيلتحقان بهلال الشابة ومستقبل الرجيش الى الرابطة المحترفة الثانية

وستحاول الفرق الستة، التي يملك بعضها تاريخا مجيدا ومشرفا للكرة التونسية على الصعيد الاقليمي والقاري، على غرار الملعب التونسي الذي سبق وأن توّج بالبطولة العرب للأندية الفائزة بالكؤوس في مناسبتين في 1989 و 2001 و النادي البنزرتي الذي منح تونس أول لقب افريقي باحرازه في 1988 على كأس افريقيا للأندية للأندية الفائزة بالكؤوس، تعديل أوتارها، وضمان البقاء بصفة مبكرة، خصوصا منها الملعب التونسي و نجم المتلوي اللذين سيدخلان غمار المنافسة بـ 4 نقاط حوافز من شأنها أن تسهم في تلافي وتجنب التمركز بالمركزين الخامس والسادس المعنيين بالهبوط للرابطة المحترفة الثانية.



أما بقية الفرق مستقبل سليمان ( 2 نقاط حوافز) وأمل حمام سوسة ( 0 نقاط حوافز) و أولمبيك سيدي بوزيد ( 0 نقاط حوافز) فستكون أمام تحدّ كبير بعدم اهدار أي نقطة في ميدانها والعودة بنتيجة ايجابية من خارج قواعدها، في جميع مبارياتها، وتدارك الأخطاء التي أثرت على نتائجها في المرحلة الأولى وأحاط شبح النزول الى حدود الجولة الأخيرة من دور المجموعات.



وفي ما يلي برنامج مقابلات الجولة الاولى من مرحلة التتويج و مرحلة تفادي النزول ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم



مرحلة التتويج:



الجولة الاولى

النادي الافريقي- الاولمبي الباجي

النجم الساحلي - النادي الصفاقسي

اتحاد المنستير - اتحاد تطاوين

اتحاد بن قردان - الترجي التونسي





مرحلة تفادي النزول:

الجولة الاولى

امل حمام سوسة - نجم المتلوي

مستقبل سليمان - الملعب التونسي

النادي البنزرتي - اولمبيك سيدي بوزيد



