العائدات الإجمالية لـ 74 شركة مدرجة بالبورصة افصحت عن بياناتها المالية لسنة 2022 بلغت 2ر22 مليار دينار

العائدات الإجمالية لـ 74 شركة مدرجة بالبورصة افصحت عن بياناتها المالية لسنة 2022 بلغت 2ر22 مليار دينار

Publié le Lundi 13 Février 2023 - 20:29 قراءة: 0 د, 49 ث
      
كشفت بورصة الأوراق المالية بتونس ان 74 شركة من بين 81 شركة مدرجة افصحت عن بياناتها المالية لسنة 2022، حققت اجمالي عائدات في حدود 2ر22 مليار دينار مقابل 1ر20 مليار دينار، ما يشكل زيادة بنسبة 5ر10 بالمائة مقارنة بسنة 2021.

واضافت البورصة في وثيقة حول تطور مؤشرات وعائدات الشركات المدرجة خلال سنة 2022 ، ان هذه النتائج تاتي رغم عدم افصاح 7 شركات عن بياناتها المالية للربع الرابع من 2022 ومع تجاوزها للفترة الزمنية المطلوبة.

وتتضمن القائمة الشركات التي لم تقدم بياناتها، بعد، كلا من "الكيمياء" والمعامل الآلية بالساحل و"الكتروستار" والمغاربة الدولية للإشهار والشركة الصناعية العامة للمصافي و"سرفيكوم" الى جانب العالمية لتوزيع السيارات القابضة.

وتمكنت 81 بالمائة من الشركات التي أفصحت عن نتائجها، وفق بورصة تونس، من تحسين رقم اعمالها خلال سنة 2022 بالمقارنة مع سنة 2021.

واستحوذت 20 شركة تشكل مؤشر "توننداكس 20" على 8ر10 مليار دينار من اجمالي العائدات المحققة خلال سنة 2022 مما يمثل 49 بالمائة من اجمالي العائدات ويشكل ارتفاعا بنسبة 2ر14 بالمائة مقارنة مع بيانات 2012 .

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