التعادل السلبي يحسم لقاء المنتخب التونس لأقل من 20 سنة ونظيره السينغالي

Publié le Samedi 11 Février 2023 - 18:52 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تعادل المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة مع نظيره السينغالي صفر/صفر في اللقاء الودي الذي دار اليوم السبت بملعب 15 أكتوبر ببنزرت استعدادا لكأس افريقيا للأمم للأواسط التي ستحتضنها مصر من 19 فيفري الجاري الى غاية 11 مارس القادم.
وتجدر الاشارة الى أنّ القرعة الخاصة بالبطولة الافريقة وضعت أبناء المدرب عادل السليمي في المجموعة الثالثة مع منتخبات زامبيا وغامبيا والبينين.
وستستهل العناصر الوطنية مبارياتها في الدور الأول بملاقاة غامبيا يوم 21 فيفري ثم تواجه البينين يوم 24 فيفري على أن تتبارى ضد زامبيا يوم 27 فيفري، علما وأن صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة يتأهلان مباشرة إلى الدور ربع النهائي إضافة إلى أفضل صاحبي مركز ثالث.


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