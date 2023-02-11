سجل خلال الــ24 ساعة الماضية نزول كميات متفاوتة من الأمطار ، كان أهمها بحساب المليمتر في ولايات المنستير (بني حسان 59 مم) والمهدية (الجم 31 مم) وسليانة (عين بوسعدية 29 مم) وباجة (تبرسق 28 مم).



وبين المعهد الوطني للرصد الجوي في معطيات أصدرها، السبت، حول الكميات النهائية للأمطار في الفترة المذكورة، أن ولاية بن عروس قد سجلت كذلك كميات هامة من الأمطار مقارنة بالجهات الأخرى، تركزت أساسا في منطقة حمام الأنف 28 مم ومرناق 26 مم وبومهل 25 مم.



وبلغت كميات الأمطار في ولاية جندوبة نحو 26 مم بسد بريرة و 19 مم بعين دراهم و 13 مم بغار الدماء.



كما تراوحت كميات الامطار المسجلة ب 25 مم بالصواف( زغوان) و 17 مم بالحنشة (صفاقس) و 18 ببرقو (سليانة) و 16 مم بسيدي بوسعيد و11 مم بأريانة .



وسجلت ولاية بنزرت كميات ضعيفة جدا من الأمطار لم يتجاوز أقصاها 4 مم بمنزل بورقيبة و 4 مم بغزالة و 3 مم بالغريب.



وهبت الرياح خلال 24 ساعة الفارطة بقوة في مختلف الجهات، لتبلغ سرعتها بحساب الكلم/س 83 بالمهدية و 79 بالمنستير وصفاقس وجربة و 76 بتونس قرطاج و 72 ببنزرت والقصرين و 68 بنابل و 65 بقليبية وسيدي بوزيد ومطماطة و 61 بالنفيضة وقفصة.



وتساقطت الثلوج بكل من مدينة عين دراهم 2 مم و غار الدماء وعين سلطان والفايجة والغرة وفج حسين والمواجن وساقية سيدي يوسف والطويرف وجبل الدير وكسرى ومكثر والروحية وعين بوسعدية.



