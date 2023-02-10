تطاوين: عمال واطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة يجددون احتجاجاتهم للمطالبة بصرف اجورهم

تطاوين: عمال واطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة يجددون احتجاجاتهم للمطالبة بصرف اجورهم

Publié le Vendredi 10 Février 2023 - 19:15 قراءة: 0 د, 45 ث
      
جدد عمال واطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين، صباح اليوم الجمعة ، احتجاجاتهم للمطالبة بصرف اجورهم وتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع الحكومات المتعاقبة.

وشدد المحتجون على التسريع بتصنيف الشركة وعدم تاخير اجورهم التي يعتبرونها "خطا احمر" وفق ما اكده احد المحتجين ل"وات"، فضلا عن الزيادات القانونية في اجورهم التي حرموا منها في السنوات الاخيرة.

وكان المحتجون نظموا قبل ذلك تجمعا عماليا امام مقر الاتحاد الجهوي للشغل وثم تحولوا في مسيرة الى مقر الولاية.

يذكر ان شركة البيئة والغراسات والبستنة المحدثة منذ 2017، تشغل الان اكثر من 2500 عامل واطار، وبذلك تعتبر المشغل الاكبر في الجهة، يعمل اغلبيتهم في النظافة والفلاحة والخدمات داخل عدد من المصالح والادارات الجهوية.

وتعددت احتجاجات العمال على خلفية عدم صرف الاجور في اوقاتها، نظرا الى عدم قدرة الشركة، رغم نجاح ادارتها في انتاج عدة مواد فلاحية وغيرها، من تنفيذ مشاريع واشغال كبرى تغطي ايراداتها حجم الاجور المقدر بحوالي 3,3 مليون دينار شهريا، وفق مصدر مسؤول بالمؤسسة.

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