تحضيرات كأس افريقيا للأواسط (أقل من 20 سنة): قائمة الـ 26 لاعبا المدعوين للتربص الاعدادي الأخير

Publié le Vendredi 10 Février 2023 - 14:23 قراءة: 1 د, 21 ث
      
كشفت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الجمعة عن قائمة اللاعبين المدعوين لتربص المنتخب الوطني التونسي للأواسط (أقل من 20 سنة) قبل التحول الى مصر للمشاركة في نهائيات كأس أمم افريقيا ضالتي تنطلق من 19 فيفري الى غاية 11 مارس القادم.
وضمت القائمة كل من:
أمان الله مميش (الترجي الرياضي) - رائد قزاخ (النجم الساحلي) - بشير العباسي (اتحاد بن قردان)
زين الدين ساسي (الترجي الرياضي) - مكرم الصغير (النادي الافريقي) - ضياء الدين الشيحي (النادي الافريقي) - أمان الله المجاهد (الترجي الرياضي) - أمين كشيش (النجم الساحلي) - علي السعودي (الملعب التونسي) - فرج بن نجيمة (النجم الساحلي)
محمود غربال (النادي الصفاقسي) - ريان نصراوي (أولمبيك نيم) - غيث وهابي (الترجي الرياضي) - محمد وائل الدربالي (الأولمبي الباجي) - آدم الورتاني (النجم الساحلي) - مالك المهري (الترجي الرياضي) - سامي شوشان (نادي برايتون) - ياسين الدريدي (النادي الافريقي)
شيم الجبالي (أولمبيك ليون) - جبريل عثمان (سانت ايتيان) - هادي جرتيلة (النجم الساحلي) - يوسف سنانة (النادي الافريقي) - محمد الضاوي (الأهلي المصري) - بركات حميدي (النادي الصفاقسي) - آدم غرب (النادي الافريقي) - محمد عزيز عبيد (الترجي الرياضي)

وكانت العناصر الوطنية قد باشر منذ يومين في تربص يمتد إلى غاية 14 فيفري الجاري سيتخلله لقاءين وديين ضد المنتخب السينغالي يومي 11 و14 من نفس الشهر.

تجدر الاشارة الى أنّ القرعة وضعت المنتخب التونسي في المجموعة الثالثة مع منتخبات زامبيا وغامبيا والبنين.

وستستهل العناصر الوطنية مبارياتها في الدور الأول بملاقاة غامبيا يوم 21 فيفري ثم تواجه البينين يوم 24 فيفري على أن تتبارى ضد زامبيا يوم 27 فيفري، علما وأن صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة يتأهلان مباشرة إلى الدور ربع النهائي إضافة إلى أفضل صاحبي مركز ثالث.

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