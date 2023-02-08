سليانة: غراسة أكثر من 250 ألف شجرة منذ سنة 2019

قام ممثلو الجمعية البيئية "تونس كلين أب"، بالتعاون مع عدد من مكونات المجتمع المدني و الإدارة الجهوية للغابات بسليانة، بغراسة أكثر من 250 ألف شجرة منذ سنة 2019 إلى بداية السنة الجارية، بحسب رئيس الجمعية حسام حمدي



وبين حمدي في تصريح ل"وات" أن الأشجار المغروسة تتوزع الى صنوبر حلبي والخروب والكالبتوس حسب خصوصية الأرض حفاظا على التربة والمنظومة البيئية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للغابات، لافتا إلى أن نشاط الجمعية انطلق منذ سنة 2019 بمنطقة سيدي عامر من معتمدية سليانة الجنوبية ومنطقة بو عبد الله بمعتمدية كسرى، وقال أن الهدف غراسة مليون شجرة بالولاية في غضون 3 سنوات و12 مليون شجرة بكامل البلاد التونسية



من جهته، قال رئيس الدائرة الجهوية للغابات بسليانة صبرى الولاني إن ممثلي الجمعية قاموا تزامنا مع مع عيد الشجرة، بتشجير 60 هكتار من الأراضي الغابية المسترجعة إلى جانب إعادة تشجير الغابات المحروقة، واضاف أن المساحات التي تم تشجيرها بولاية سليانة خلال سنة 2022 بلغت 400 هكتار، و أكد أن إدارة الغابات تعمل مع مكونات المجتمع المدني لحماية الغابات التونسية و إعادة المساحات المحروقة للحياة الاقتصادية و تنميتها محليا



يذكر أن عددا من مكونات المجتمع المدني، سينظمون يوم الأحد القادم حملة تشجير واسعة بجبل برقو بعد إتلاف مساحات هامة خلال الصائفة المنقضية بسبب الحرائق



