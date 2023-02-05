قافلة طبية متعددة الإختصاصات تؤمن أكثر من 600 عيادة مجانية لمرضى منطقة جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية

قافلة طبية متعددة الإختصاصات تؤمن أكثر من 600 عيادة مجانية لمرضى منطقة جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية

Publié le Dimanche 05 Février 2023 - 14:27 قراءة: 0 د, 54 ث
      
ببادرة من جمعية الإيثار الخيرية بمنطقة جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية وبالشراكة مع عدد من جمعيات المجتمع المدني وفوج الكشافة التونسية انتظمت صباح اليوم الأحد قافلة طبية متعددة الاختصاصات لتؤمن أكثر من 600 عيادة طبية مجانية لمرضى المنطقة والقرى المجاورة لها.

وأوضح رئيس جمعية الإيثار الخيرية صالح الخمار ل(وات) أن هذه البادرة تهدف بالخصوص الى تقريب الخدمات الطبية من مستحقيها خاصة من الذين يتعذر عليهم التنقل للولايات المجاورة للقيام بالفحوصات في بعض الاختصاصات الطبية التي تفتقدها الجهة.

وأضاف أن هذه القافلة الطبية ستقدم عيادات مجانية في أكثر من 10 اختصاصات تشمل أساسا أمراض القلب والشرايين وطب الاطفال اضافة الى الطب العام وطب العيون والامراض النفسية علاوة على الامراض الوراثية والخلقية وطب الاسنان وامراض السكري والغدد وطب النساء والعقم مع القيام بالتقصي المبكر لسرطان الثدي والرحم.

ولفت الى أن الحالات التي تتطلب مزيدا من المتابعة سيتم توجيهها سواء للمستشفيات الجهوية او الجامعية الى جانب تمكين الكثير من المرضى من الأدوية عن طريق جمعية العون المباشر الكويتية التي أمنت الكثير من أنواع الأدوية على عين المكان الى جانب تأمين عدد من النظارات الطبية في مرحلة لاحقة للاطفال الذين يعانون من نقص في النظر

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