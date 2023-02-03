القصرين: إسترجاع مقطع حجارة كلسية بفريانة يمسح حوالي 7 هكتارات (المدير الجهوي لأملاك الدولة)

إسترجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالقصرين، اليوم الجمعة، مقطع حجارة كلسية يمسح حوالي 7 هكتارات بجبل فريانة بولاية القصرين وذلك بحضور ممثلي كافة السلط الجهوية.

وأوضح المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالقصرين، نجيب الرابحي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مقطع الحجارة المذكور سبق وأن صدر فيه قرار سحب ترخيص إستغلال من طرف وزير التجهيز والإسكان كما صدر فيه قرار بالإخلاء من قبل والي الجهة في إطار المتابعة المستمرة وحوكمة إستغلال العقارات الدولية.

وبيّن الرابحي، في سياق متّصل، أنه تم سحب الرخصة وإيقاف نشاط المقطع المذكور نظرا لوجود اخلالات تعاقدية مع الشركة المستغلة له، مؤكدا أن مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالقصرين ستتولى إعادة توظيف العقار المسترجع طبقا للتراتيب القانونية الجاري بها العمل بهدف المحافظة على الثروة الوطنية.



