تونس تشارك في الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

تشارك تونس ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الرابعة والخمسين التي يحتضنها مركز مصر للمعارض والمؤتمرات من 25 جانفي إلى غاية 6 فيفري 2023 تحت شعار "معاً: نقرأ.. نفكر.. نبدع".



وتحضر تونس من خلال جناحين الأول لوزارة الشؤون الثقافية ويعرض فيه 261 كتابا من منشوراتها ومن المقتنيات من الإصدارات التونسية قصد التّعريف بالكتاب التونسي، علاوة على منشورات مختلف المؤسسات الراجعة لها بالنظر منها دار الكتب الوطنية والمعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية والمركز الوطني للاتصال الثقافي والمركز الوطني للسينما والصورة ومركز الموسيقى العربية والمتوسطية ومعهد تونس للترجمة، ومركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي وغيرها.



أما الجناح الثّاني فيشرف عليه اتّحاد النّاشرين التونسيين وهو يعرض للبيع 970 إصدارا تمثل 31 دار نشر تونسية وتتعلق بعدة مجالات معرفية، موجّهة لقراء من كل الفئات العمرية. كما تشارك دور نشر تونسية أخرى بشكل فردي هما "دار المالكية للنشر" و"مجمع الأطرش للكتاب المختصّ" وفق ما أعلنته وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها اليوم.



ووفق المصدر ذاته يتضمّن البرنامج الثقافي للمشاركة التونسية عرض مشاريع شركة ناشئة لمركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي، حيث تابع زوار معرض القاهرة على غرار ما تم عرضه في معرض الرياض، تقديم مشاريع تعتمد تقنية الواقع الافتراضي للترويج للتراث التونسي وتثمينه.

كما تعرض وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية تجارب للمواقع الأثرية باعتماد الواقع الافتراضي المتضمّن لزيارات افتراضية للمواقع والمعالم والمتاحف التونسية.

كما يشارك أيضا مبدعون تونسيون من خلال النشاط الثقافي الفكري بالمعرض، على غرار الشاعرة وداد الحبيب لتقديم أمسية شعرية والروائية منيرة الدرعاوي لتأثيث لقاء أدبي حول أدب الناشئة واليافعين، ويشارك الكاتب رشيد الذّوادي لتقديم كتابه الصادر حديثا "تونس ومصر في أصداء الأيام".



