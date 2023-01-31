ببادرة من غرفة التجارة والصناعة لصفاقس، يواكب وفد من رجال أعمال من 29 جانفي إلى 2 فيفري 2023 فعاليات اشغال الدورة الثالثة لملتقى ومعرض إفريقيا للنقل وتجارة العبور المقام بالعاصمة الجزائرية.



ووصف كاتب عام غرفة التجارة والصناعة لصفاقس التوفيق الحشيشية رئيس الوفد التونسي في تصريح أدلى به ل(وات) المشاركة التونسية ب"الممتازة" مثمنا أهميتها والفرص التي تتيحها في "تجارة العبور وتطوير المبادلات التجارية بين الأقطار الإفريقية عن طريق ليبيا أو الجزائر التي تعتبران بوابتين رئيسيتين للعمق الإفريقي" بحسب تعبيره.



ويشتمل برنامج زيارة الوفد التونسي الذي يضم عددا من شركات التصدير والتوريد واللوجيستيك والنقل البري والبحري والجوي وصناعة قطع الطائرات وصنع المعدات الفلاحية وإنتاج وتسويق المنتجات الصحية، على مواكبة لفعاليات الملتقى وزيارات لعدد من المؤسسات والمنشآت الاقتصادية الجزائرية العمومية والخاصة.



كما يتضمن البرنامج لقاء رئيس الوفد التونسي بهيئات عدد من غرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا (طبرق وسبها ومصرتة) وعدد من مسؤولي المنشآت الاقتصادية الجزائرية لتباحث آفاق إقامة معارض مشتركة، فضلا عن دعوتهم للدورة القادمة للصالون المتوسطي للبناء "ماديبات" الذي ستقيمه غرفة التجارة والصناعة لصفاقس من 11 إلى 14 أكتوبر 2023.



وعرفت المشاركة التونسية زيارة وزير التجارة الجزائري ونائب السفير التونسي بالجزائر وممثل وكالة النهوض بالصادرات التونسية بالجزائر إلى جناح غرفة صفاقس ومؤسسات الوفد التونسي، بحسب ما أفاد به توفيق الحشيشة "وات".



وكان افتتاح ملتقى ومعرض إفريقيا للنقل وتجارة العبور أمس الاثنين، تميز بمشاركة قرابة 100 مؤسسة من عديد البلدان الإفريقية وبحضور كل من وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري كمال رزيق ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية نوري علي محمد القطاطي.



ويهدف الملتقى بالأساس إلى نشر وترسيخ الوعي بأهمية ودور المناطق الحرة وتجارة العبور واقتراح آليات مناسبة للرفع من جودة الخدمات اللوجستية الإفريقية وتوطيد التعاون بين الدول الإفريقية لضمان فاعلية تجارة العبور وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المناطق الحرة والمنافذ البرية.



