ياسين بولعراس يختتم الدورة الثامنة لأيام قرطاج الموسيقية وما يناهز 16 الف شخص واكبوا عروض المهرجان

أسدل الستار على الدورة الثامنة لأيام قرطاج الموسيقية، مساء اليوم السبت بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة، بحضور الأسعد سعيّد رئيس ديوان وزيرة الشؤون الثقافية ونخبة من الموسيقيين من فنانين ومهنيين.



وألقت المديرة الفنية للدورة درصاف الحمداني كلمة بالمناسبة ثمّنت فيها جهود مختلف القائمين على تنظيم هذه الدورة. وأكدت أن دورة هذا العام قدحت نورا بروح الموسيقيين ومختلف المشاركين في مختلف هذه الدورة منها الورشات التكوينية والمعارض والندوات.

وأفاد مدير إنتاج الدورة الثامنة لأيام قرطاج الموسيقية منذر فلاح، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذه الدورة سجّلت حضور ما يناهز 16 الف شخص تابعوا 40 عرضا من 18 بلدا، مبرزا أن هذه التظاهرة حازت اهتمام جمهور عريض بفضل ما تقدمه من برمجة متنوعة.

وذَكر أن أيام قرطاج الموسيقية استقام عودها وتشكّلت هويتها العربية والافريقية مع الانفتاح على الأنماط الموسيقية العالمية. وقال فلاح إن هذه الدورة أثمرت عقد اتفاقيات أولية بين منتجين وموزعين مع عدد من أصحاب المشاريع الموسيقية من تونس، مضيفا أن هذا المهرجان سيفتح الباب أيضا أمام عديد المشاريع الموسيقية في المهرجانات الصيفية الدولية.

وتمّ عرض شريط فيديو يوثق لأهم اللحظات الاستثنائية التي عاشها الجمهور والموسيقيون على حدّ سواء.

وتابع الجمهور خلال حفل الاختتام عرض "أصول" للفنان الأمريكي ذي الجذور التونسية ياسين بولعراس الذي رحل بالحاضرين في سفر موسيقي من ضفاف قرطاج نحو ميناء "نيو أورلينز" الأمريكي مرورا بغرب إفريقيا حيث نشأت إيقاعات الجاز الأفرو أمريكية.

وضمّ ياسين بولعراس إلى هذا العرض الإبداعي مجموعة من الفنانين لاكتشاف همزة الوصل بين الموسيقى التونسية والموسيقى الأفرو أمريكية في محاولة لإعادة تصور مدونة الشهير "ديزي جيليبسي".

ويدعو بولعراس جمهوره إلى عبور الجانب الآخر للمرآة نحو سردية موسيقية متخيلة وفيها يجد لغته وإيقاعاته الأصيلة مع تناغم وألحان موسيقى الجاز وروح الفانك التي تتلاقى مع إيقاعات المزود والفزاني والسطمبالي. وصاحبت ياسين بولعراس في عرضه "أصول" مجموعة موسيقية متألفة من عازف البيانو عمر الواعر وهادي فاهم (غيتار) ويوسف سلطانة (باتري) ونصر الدين شبلي (إيقاع)، مع مرافقة غنائية لنسرين جابر ومغني الراب مهدي "دابليو أم دي".

والفنان ياسين بولعراس هو عازف ساكسفون وملحن تلقى تكوينه في نيويورك. وقاده شغفه بالجاز إلى باريس ثم إلى "بروكلين" حيث استقر منذ سنة 2009. وقاده اهتمامه بالجذور والإيقاعات الإفريقية إلى تأسيس مجموعة "أيوبو" وإصدار ألبوم يحمل نفس الاسم، وسنة 2020 أصدرت المجموعة ألبومها الثاني (War Chant أو "ترانيم الحرب" الذي توج في نفس السنة بجائزة موسيقى العالم في حفل توزيع جوائز معهد العالم العربي.

وفي سنة 2019 التحق بالأسطورة "جوي بوب واركينغ" في إقامة فنية أنتجت "إفريقية" (IFRIQIYA) وفي سنة 2020 أسس شركة الانتاج الخاصة به "شمس" وكذلك مهرجان "حبيبي نيويورك" الذي يسلط الضوء على المشهد الموسيقي في العالم العربي.





