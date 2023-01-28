الرابطة المحترفة الثانية: مستقبل وادي الليل يعزز صفوفه بـ 3 لاعبين جدد

Publié le Samedi 28 Janvier 2023 - 22:54 قراءة: 0 د, 49 ث
      
عزز مستقبل وادي الليل صفوفه بـ 3 لاعبين جدد خلال الميركاتو الشتوي اثر تعاقده مع اللاعب طلال المغربي وفتحي قسام لمدة موسم و نصف واللاعب محمد أمين فلفول لمدة 6 أشهر.
ويشغل اللاعب طلال المغربي صاحب الـ 26 عاما خطة متوسط ميدان دفاعي، وقد تقمص سابقا أزياء جمعية جربة وأمل جربة وجندوبة الرياضية الى جانب خوضه لتجربة في البطولة الليبية مع نادي الهلال.
أما اللاعب فتحي قسام صاحب الـ 25 عاما فيشغل خطة مهاجم، وقد سبق له اللعب لفائدة جمعية جربة وأمل جربة ومستقبل المحمدية ومستقبل المرسى، في حين يشغل اللاعب محمد أمين فلفول صاحب الـ 32 عاما نفس الخطة (مهاجم) وقد خاض عدة تجارب في الرابطة المحترفة الأولى والثانية، حيث لعب لفائدة أولمبيك سيدي بوزيد وجمعية جربة وجمعية أريانة ومستقبل المرسى والملعب الصفاقسي واولمبيك مدنين وجندوبة الرياضية والملعب التونسي.
ويتقاسم مستقبل وادي الليل المركز السادس مع جندوبة الرياضية في جدول ترتيب المجموعة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية برصيد 14 نقطة، بعد مضي 11 جولة، حقق خلالها 3 انتصارات و5 تعادلات مقابل 3 هزائم.



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