عبير موسي: 'لا نعترف بمبادرة إتحاد الشغل.. ولن نشارك فيها'

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، ان حزبها لا يعترف ولن يشارك في المبادرة التي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل، بمعية الهيئة الوطنيّة للمحامين والرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التّونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة، قائلة "من أنتم.. نحن لا نعترف بمبادرتكم".
وتسائلت موسي في فيديو مباشر عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، اليوم الجمعة، عن كفاءة ومشروعية المشاركين في المبادرة، خاصة هيئة المحامين ورابطة حقوق الانسان، من اجل اقرار برامج انقاذ للبلاد.
وبخصوص عدم الحسم في تشريك الاحزاب من عدمه في هذه المبادرة، قالت موسي ان من اطلقوا هذه المبادرة لا يملكون الشجاعة لاقصاء حزب الاخوان، حسب تعبيرها.
وجددت موسي التاكيد على ان البرلمان المقبل غير شرعي، وان المخرج الوحيد هو اعادة الصندوق الانتخابي وتنظيم انتخابات تحترم الشروط الدولية، وبقانون وهيئة انتخابات جديدين.
واعتبرت موسي، ان هذه المبادرة تدعم عدم الشرعية، قائلة انه كان من الاولى عدم الاعتراف بالانتخابات التشريعية والبرلمان المقبل، ثم الحديث عن مبادرات الانقاذ.
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أكّد يوم الجمعة ، أنه من السابق لأوانه تحديد موقع الأحزاب السياسية من مبادرة الإنقاذ الوطني التي يطرحها الرباعي المكون من كل اتحاد الشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الطبوبي في تصريح إعلامي على هامش إشرافه مع رؤساء المنظّمات المكوّنة للرّباعي ، على أول اجتماع للمبادرة، أن الاتحاد لا يمكنه اتخاذ القرار منفردا ولا استباق الأمور في شأن مشاركة الأحزاب من عدمها ضمن مبادرة الانقاذ، مؤكدا، أن الاتحاد ليس له أي موقف ضد السياسين بل يعتبر أنهم يبنون الحياة السياسية ويساهمون في نضجها.
وأفاد، بأن القائمين على مبادرة الانقاذ الوطني سيعلنون قرارهم حول مشاركة الأطراف السياسية حين تكتمل المبادرة، مؤكدا سيعملون بالشراكة مع شخصيات وطنية صلب اللجان وسيقدّمون حصيلة تصوراتهم إلى المجتمع المجتمع المدني في إطار حوار أو منتدى يقع تنظيمه لاحقا.
وتسائلت موسي في فيديو مباشر عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، اليوم الجمعة، عن كفاءة ومشروعية المشاركين في المبادرة، خاصة هيئة المحامين ورابطة حقوق الانسان، من اجل اقرار برامج انقاذ للبلاد.
وبخصوص عدم الحسم في تشريك الاحزاب من عدمه في هذه المبادرة، قالت موسي ان من اطلقوا هذه المبادرة لا يملكون الشجاعة لاقصاء حزب الاخوان، حسب تعبيرها.
وجددت موسي التاكيد على ان البرلمان المقبل غير شرعي، وان المخرج الوحيد هو اعادة الصندوق الانتخابي وتنظيم انتخابات تحترم الشروط الدولية، وبقانون وهيئة انتخابات جديدين.
واعتبرت موسي، ان هذه المبادرة تدعم عدم الشرعية، قائلة انه كان من الاولى عدم الاعتراف بالانتخابات التشريعية والبرلمان المقبل، ثم الحديث عن مبادرات الانقاذ.
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أكّد يوم الجمعة ، أنه من السابق لأوانه تحديد موقع الأحزاب السياسية من مبادرة الإنقاذ الوطني التي يطرحها الرباعي المكون من كل اتحاد الشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الطبوبي في تصريح إعلامي على هامش إشرافه مع رؤساء المنظّمات المكوّنة للرّباعي ، على أول اجتماع للمبادرة، أن الاتحاد لا يمكنه اتخاذ القرار منفردا ولا استباق الأمور في شأن مشاركة الأحزاب من عدمها ضمن مبادرة الانقاذ، مؤكدا، أن الاتحاد ليس له أي موقف ضد السياسين بل يعتبر أنهم يبنون الحياة السياسية ويساهمون في نضجها.
وأفاد، بأن القائمين على مبادرة الانقاذ الوطني سيعلنون قرارهم حول مشاركة الأطراف السياسية حين تكتمل المبادرة، مؤكدا سيعملون بالشراكة مع شخصيات وطنية صلب اللجان وسيقدّمون حصيلة تصوراتهم إلى المجتمع المجتمع المدني في إطار حوار أو منتدى يقع تنظيمه لاحقا.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 260730