النادي البنزرتي - المسير السابق سمير يعقوب يعلن ترشحه لرئاسة الجمعية

اعلن المسير السابق للنادي البنزرتي ورجل الاعمال سمير يعقوب ترشحه لرئاسة الجمعية في المرحلة القادمة وفق ما افاد به رئيس الهيئة التسييرية للنادي امير الجزيري.

وأوضح المصدر ذاته ان ادارة النادي لم تتلق سوى ترشح واحد صادر عن سمير يعقوب وذلك تفاعلا مع إعلانها فتح باب الترشح لرئاسة الجمعية مبينا في الان نفسه انه سيكون ضمن هذه القائمة في خطة نائب رئيس علاوة على ترشح شريهان العربي في خطة كاتب عام و مروان الغالي في خطة امين مال.

ولاحظ رئيس الهيئة التسييرية الحالية للنادي البنزرتي انه قد يتم النظر في موعد الجلسة العامة الانتخابية المقررة يوم 30 جانفي الجاري بين المحافظة على تاريخها سالف الذكر او تاخيرها لبضعة أيام نظرا لتزامنها مع موعد مباراة التي ستجمع أبناء خالد بن يحي بالنادي الرياضي الصفاقسي.

ومن جهة أخرى، أعلن امير الجزيري عن امضاء اتفاقية شراكة مع جمعية "انتم تغيرون بنزرت" وذلك في اطار توفير جميع ممهدات إتمام بقية اشغال المقر الإداري للنادي من حيث توفير الموارد المالية واللوجستية للغرض. كما تمت مراسلة جمعية صيانة مدينة بنزرت من اجل النظر في توفير مقر ملائم ستتولى الهيئة المديرة تهيئته كفضاء لجميع الأجيال السابقة وخاصة الحالية من محبي النادي لتعريفهم بتاريخ الجمعية في جميع الاختصاصات.

ر-جبار-امين







