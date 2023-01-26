المنستير: تقدم تنفيذ مشروع حماية مدينة جمال من الفيضانات بنسبة 70 في المائة (رئيس البلدية)

يتواصل تنفيذ عدد من المشاريع البلدية وغيرها من المشاريع الجارية ببلدية جمال بولاية المنستير، وقد تراوحت بين مرحلة الدراسة وبين نسبة انجاز قدرت ب90 في المائة، وفق ما أفاد به رئيس بلدية جمال الحبيب الميلي "وات".



وبين الميلي ان نسبة تقدم تنفيذ مشروع حماية مدينة جمال من الفيضانات بلغت 70 في المائة بكلفة تفوق 6 مليون دينار، وهو مشروع يشمل تهيئة وادي الحماية وتشجير ضفافه وبرمجة انجاز مسلك صحي في الأرصفة (عرضها بين 6 و10 امتار)، وتهيئة فضاء عائلي مع تخصيص ممرات للمترجلين والسيارات، وتهيئة الطرقات والأرصفة المحاذية له.



وتتضمن مكوّنات المشروع، تصريف مياه الأمطار التي استكملت في حي ابن خلدون، واشغال التعبيد ومد قنوات تحت أرضية لتصريف مياه الأمطار قرب المدرسة الإعدادية محمود المسعدي وتهيئة جزء من وادي بني فولي بجمال الشرقية.



وبلغت أشغال الإنارة العمومية نسبة 90 في المائة، بكلفة 150 ألف دينار علاوة على تركيز 150 فانوسا مقتصدا للطاقة، في حين تقدم تعشيب الملعب البلدي بنسبة 15 في المائة بكلفة 600 ألف دينار، وينتظر انطلاق أشغال مشروع تعبيد الطرقات على طول حوالي 3 كلم في عدّة أحياء منها جمال والتيايرة بكلفة 700 ألف دينار في ماي أو جوان المقبل.



وستعلن بلدية جمال عن طلب العروض لإحداث دائرة بلدية ودار الجمعيات في ظرف شهر أو شهر ونصف على أن تبدأ الأشغال خلال السداسي الأوّل من السنة الجارية باعتماد قدره قرابة 400 ألف دينار.



وستضم دار الجمعيات التي ستنجز على مستوى تقاطع زرمدين وطريق منزل كامل وسط مدينة جمال قرات، حوالي 10 جمعيات وقاعتي اجتماعات، وخصصت البلدية 50 ألف دينار لتهيئة المناطق الخضراء، و300 ألف دينار لتهيئة ساحة الحبيب بورقيبة الواقعة قبالة مقر بلدية جمال.



وذكر الميلي ايضا أنّ تنفيذ مشروع المركب الثقافي بجمال بكلفة 3 مليون و700 ألف دينار، بلغ مرحلة إعادة طلب العروض للمرة الثالثة، وينتظر عرضه على لجنة الصفقات بمقر الولاية في ظرف ثلاثة أو أربعة أسابيع ، وتقدم مشروع تهيئة دار الشباب بنسبة 85 في المائة بكلفة 700 ألف دينار وسيقع إنجاز ملعب وقاعات وتهيئة بقية القاعات وتجهيزها.



