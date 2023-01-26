بنزرت: المعتمدون الثلاثة الجدد بتينجة وماطروغزالة يباشر

باشر المعتمدون الثلاثة الجدد، بكل من معتمدية ماطر حسام الكريمي، ومعتمدية تينجة علي بتبوت، ومعتمدية غزالة ابتسام الحمري ، اليوم الخميس، مهامهم ، بعد موكب تنصيب اشرف عليه والي الجهة سمير عبد اللاوي وحضره بالخصوص المعتمد الأول للولاية الحبيب الخرشاني، والكاتب العام للولاية فيصل الجويني ، ومعتمدة بنزرت الشمالية سامية بوعلاق.



وابرز الوالي بالمناسبة دور المعتمدين الجدد الهام في مزيد تعزيز التنمية الاقتصادية الاجتماعية بمناطقهم من خلال العمل الميداني والقرب اكثر فاكثر من المواطنين والاستماع لمشاغلهم والعمل على فضها بالتنسيق والتعاون مع جميع مصالح الدولة والنسيج المنظماتي.



يذكر ان معتمدة غزالة ابتسام الحمري متحصلة على الاستاذية من كلية الاداب والعلوم الإنسانية بالقيروان وشغلت منصب اداري بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان وهي اصيلة ذات الولاية، اما معتمد ماطر حسام الكريمي فهو أستاذ تربية بدنية ومتحصل على الاستاذية في التربية البدنية من المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة واصيل ذات الولاية، وكان معتمد غزالة علي بتبوت اطارا سابقا بشركة تامين وهو حاصل على الاجازة في القانون العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة واصيل ولاية المنستير.



