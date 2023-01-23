بعد حجب اعداد امتحانات الثلاثي الاول، جامعة التعليم الاساسي تتوجه نحو مقاطعة امتحانات الثلاثي الثاني

Publié le Lundi 23 Janvier 2023 - 15:59 قراءة: 0 د, 53 ث
      
قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الاساسي، نبيل الهواشي، اليوم الاثنين، ان الجامعة "ستقاطع امتحانات الثلاثي الثاني، في حال لم تجلس وزارة التربية الى طاولة الحوار للتفاوض حول المطالب المهنية للقطاع والتي ضمنتها الجامعة في عديد المراسلات الموجهة لسلطة الاشراف".

وأضاف الهواشي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن المقاطعة ستشمل فقط اجراء الامتحانات على ان يؤمن المربون السير العادي للدروس في جميع المؤسسات التربوية.

وقال "أن قرار المقاطعة، الذي اتخذته الجامعة في لقاء الجهات يوم 1 نوفمبر 2023، ياتي لعدم نجاح التحركات الاحتجاجية الاخرى والمتمثلة بالخصوص في حجب اعداد الثلاثي الاول، لافتا الى أن الجامعة لم تلمس اي تجاوب من سلطة الاشراف وهو ما اجبرها للتوجه نحو مقاطعة الامتحانات".

وبيّن أنه في حال عدم نجاح مقاطعة امتحانات الثلاثي الثاني فان الجامعة ستصعد نحو مقاطعة المناظرات الوطنية وامتحانات الثلاثي الثالث.
وتتمثل المطالب المهنية، وفق كاتب عام الجامعة، في الحماية الاجتماعية وتطوير المقدرة الشرائية للمدرسين وتحسين ظروف العمل وتطوير والعناية بالرأس المال البشري.
ولفت الى أن الجامعة توجهت في مناسبات عديدة الى سلطة الاشراف عبر مراسلات تضمنت المطالب المهنية، مؤكدا غياب أفق التواصل بينها وعدم توجيه دعوة للتفاوض.

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