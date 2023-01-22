سليانة: تقدم عملية تقديم المساعدات لفائدة 15 ألف عائلة معوزة ومحدودة الدخل

ذكر رئيس الإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي، محمد الخويني، أن نسبة تقدم توزيع المساعدات العينية، بلغت حوالي 30 بالمائة، منذ أواخر شهر ديسمبر الفارط، لفائدة 15 ألف عائلة من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، وذلك على هامش إشرافه اليوم الأحد على توزيع مساعدات اجتماعية بالمستودع الإقليمي للتضامن الإجتماعي بمعتمدية سليانة الجنوبية.





وأكد في تصريح ل"وات" أن الأولية المطلقة في توزيع المساعدات، لاهالي ولايات جندوبة والقصرين والكاف وسليانة، نظرا لخصوصية هذه المناطق خلال موجة البرد، وبين أن المساعدات تشمل مواد غذائية وملابس وأحذية وأغطية صوفية وحشايا، وأشار الى تواجد كميات كافية من المساعدات بالمستودع الاقليمي، الذي يغطي ولايات الشمال الغربي وولايتي القصرين وسيدي بوزيد، ستتولى فرق، تم يجنيدها للغرض، توزيعها على العائلات المعوزة والمحدودة الدخل، كامل أيام الأسبوع.



من جهته، قال المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي رضا البحريني، إن التضامن الإجتماعي بسليانة، وزع اليوم الأحد، 80 مساعدة عينية لفائدة عدد من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل ببرقو، وتم أمس السبت توزيع 70 مساعدة.





وكان مدير عام الإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي منير الحاجي، افاد "وات" في تصريح سابق، بإن الإتحاد إنطلق منذ شهر ديسمبر الماضي في توزيع مساعدات عينية بقيمة 4 مليون دينار لفائدة 15 ألف عائلة معوزة تتوزع إلى 300 طن من المواد الغذائية و15 ألف قارورة زيت و300 قطعة ملابس و30 ألف زوج حذاء و30 ألف غطاء صوفي و4 ألاف حشية في إطار برنامجها السنوي لمساعدة هذه العائلات بالشراكة مع وزارة الشؤون الإجتماعية



يذكر أن توزيع المساعدات الإجتماعية بمعتمدية برقو، أشرف عليها المدير العام للإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي ورئيس الإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي و والي سليانة وحضرها المدير الجهوي للشؤون الإجتماعية وعدد من إطارات الشؤون الإجتماعية ومعتمد برقو.







