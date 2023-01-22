طبرقة تتلقى اعلى كمية من الامطار في حدود 39 مم خلال 24 ساعة الاخيرة

تلقت مدينة طبرقة من ولاية جندوبة خلال 24 ساعة المنقضية اكبر كمية من الامطار بلغت 39 مليمترا (مم) فيما تهاطل على مدينة سجنان من ولاية بنزرت 33 مم، وفق معطيات للمعهد الوطني للرصد الجوي.



وسجلت عدد من ولايات الجمهورية، في الفترة المذكورة، تهاطل كميات متفاوتة الاهمية من الامطار ومنها ولاية باجة حيث استاثرت نفزة باهم كمية في حدود 24 مم في حين وصلت الكميات في بني مطير بـ18 مم في حين تلقت عين دراهم، من ولاية جندوبة، 14 مم وسجلت اقل كمية بها في واد مليز 2 مم.



وتساقطت امطار بلغت 17 مم ببنزرت و16 مم في غزالة من ولاية بنزرت و15 مم بمنزل بورقية وجومين و12 مم في راس الجبل و10 مم بكل من ماطر والعالية و9 مم في تنيجة مقابل ادنى كمية باوتيك 4 مم.



وكانت التساقطات المطرية في بقية الجهات ضعيفة بين 1 مم و7 مم في كل من ولايات تونس ونابل والكاف والقصرين وتالة ومدنين وسليانة.





