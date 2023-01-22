تقدم فريق الرجاء البيضاوي الذي يدربه التونسي منذر الكبير إلى المركز الثاني في بطولة المغرب لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه الجيش الملكي المتصدر (1- صفر) مساء امس على ملعب " المركب الرياضي محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء في مباراة قمة الجولة الرابعة عشرة من المسابقة.

ويدين الرجاء بالفضل في فوزه إلى لاعبه زكرياء الهبطي صاحب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (49) .

وشهدت المباراة حالتي طرد من نصيب فريق الجيش الملكي، الأولى للاعب العربي الناجي في الدقيقة (52)، والثانية للاعب حاتم الصوابي في الدقيقة (90).

ورفع الرجاء بفوزه الرابع تواليا والسابع في المسابقة هذا الموسم، مقابل خمسة تعادلات وهزيمتين، رصيده إلى 26 نقطة، وتقدم من المركز الرابع إلى الثاني بفارق الأهداف عن الفتح الرباطي مؤقتا، وذلك في انتظار اكتمال بقية نتائج مباريات الجولة.



في المقابل، مني الجيش الملكي بهزيمته الثانية في المسابقة هذا الموسم خلال الجولات الأربع الأخيرة، مقابل ثمانية انتصارات وأربعة تعادلات، ليتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز الأول وصدارة المسابقة.

وفي مباراة ثانية على الملعب البلدي لبركان، قاد المهاجم الكونغولي شادراك لوكومبي فريقه نهضة بركان لفوز ثمين على ضيفه الدفاع الحسني الجديدي بهدف سجله في الدقيقة الثالثة.

وبهذا الفوز، رفع نهضة بركان رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع بفارق الأهداف أمام الدفاع الحسني الجديدي صاحب المركز العاشر.



وقال مدرب الرجاء البيضاوي منذر الكبير في تصريح للصفحة الرسمية للنادي " ان المباراة مع الجيش كانت صعبة ومعقدة فيها كثيرا من التنافس امام فريق منظم مضيفا " كنا مطالبين بان نكون جاهزين على مستوى التصرف الدفاعي . فريقي كان اخطروصنع فرصا جدية وكان مركزا على اللعب مضيفا ان كل اللاعبين كانوا منضبطين وحققوا فوزا مستحقا . وعن تقويمه لمرحلة الذهاب قال الكبير انه بعذ 4 جولات كان الفريق يملك 3 نقاط وراء فرق الصدارة التي تملك 12/13 نقطة وقد توفق الرجاء في تحقيق رومنتادا لافتة بفضل اللاعبين وذلك على مستوى الاداء والنتائج و الترتيب مضيفا ان ما تحقق ساهم في المصالحة بين الفريق ومحيطه وان الرجاء عاد من بعيد وان ذلك لم يكن من باب الصدفة بل بفضل العمل مشددا على ان هناك مجالات في حاجة لمزيد التحسين في الفريق فرديا وجماعيا . واضاف ان الفريق مازال في مستوى 70 بالمائة فقط من امكانياته "



