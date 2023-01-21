الاتحاد المنستيري يعزز صفوفه بمجموعة من اللاعبين في اطار الميركاتو الشتوي

عزز الاتحاد المنستيري صفوفه بمجموعة من اللاعبين تحسبا للاستحقاقات القادمة سواء الوطنية او القارية وذلك بانتداب المهاجم المالي بوبكر تراوري الذي سبق له اللعب في نادي بودابست هونفيد المجري وسبورتنغ كانساس الأمريكي والنادي البنزرتي.



كما اعلن الاتحاد المنستيري ممثل كرة القدم التونسية في مسابقة كاس الكنفدرالية الافريقية على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك عن التعاقد مع اللاعب التونسي الفرنسي محمد المدفعي الذي يشغل خطة مهاجم وتدرج في جميع الأصناف الشابة لنادي أجاكسيو الفرنسي والدفاع عن الوان ماريتيمو البرتغالي.

وفي اطار هذا الميركاتو الشتوي، ضم الاتحاد المنستيري ايضا المدافع وائل بن عثمان اللاعب السابق لمستقبل الرجيش والنادي البنبلي والمهاجم شهاب الجبالي الذي كانت له تجارب مع اندية الكوكب السعودي والأولمبي الباجي والترجي الجرجيسي والنادي الإفريقي مع تجديد عقد لاعب الوسط ماهر بن صغير لموسمين إضافيين.

ويحتل الاتحاد المنستيري المركز الثاني ضمن المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بفارق نقطتين خلف اتحاد بن قردان المتصدر.

كما سيخوض الفريق انطلاقا من شهر فيفري القادم منافسات مرحلة المجموعات لكاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم ضمن المجموعة الرابعة الى جانب مازيمبي الكونغولي وريال باماكو المالي ويانغ افريكانز التنزاني.



