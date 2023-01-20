إنطلقت اللجنة الجهوية للتضامن الإجتماعي بالقصرين في توزيع دفعة من المساعدات العينية متمثّلة في طرود غذائية، وملابس، وأحذية رياضية، وحشايا، وأغطية صوفية، على مستحقيها من العائلات المعوزة ومحدوة الدخل بكافة المعتمديات، بهدف مساعدتهم على مجابهة موجة البرد الشديدة التي تعيش على وقعها جل مناطق الجهة.



وأوضح المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي بالقصرين، طارق الهداوي، في تصريح لوكالة ونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أن المساعدات المذكورة تستهدف 1000 عائلة معوزة وفاقدة للسند بجلّ مناطق ومعتمديات الجهة لمساعدتهم على مجابهة موجة البرد الحالية.

وأبرز أنه تم تحديد نصيب كل معتمدية من هذه المساعدات حسب خصوصيتها وحسب كثافتها السكانية بالتنسيق مع مصالح الشؤون الاجتماعية والمعتمدين والعمد، مضيفا أنه تم وضع كمية آخرى من المساعدات على ذمة اللجنة الجهوية للتضامن الإجتماعي لتوزيعها لاحقا على متساكني المناطق الجبلية والمرتفعات التي يشتد فيها البرد.

من جهتها، أكدت المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، سامية البريكي، لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة بالولاية في متابعة دائمة ومستمرة لتأمين عملية تزويد مختلف المناطق بالمواد الأساسية والحساسة في ظل التغييرات المناخية الحالية التي تشهدها جلّ معتمديات الولاية، مؤكدة على توفر كافة المواد الغذائية لاسيما العجين والسميد الغذائي، وعلى عدم تسجيل أي إضطراب في التزويد بالجهة.

وبخصوص الغاز المعدّ للإستهلاك المنزلي، أوضحت البريكي أنه متوفر بكميات كافية وتم أمس توزيع 6190 قارورة غاز بكامل الولاية، مع تواصل متابعة عملية التزود بالغاز بمعتمديتي تالة والعيون اللتان تشتد فيهما برودة الطقس لتمكين المواطنين من كميات إضافية في الإبان.

يذكر أن جلّ مناطق ولاية القصرين تشهد منذ ساعات الصباح الأولى من يوم أمس الخميس الى حد اليوم انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة مع هبوب رياح قوية، وسجلت معتمديتي تالة والعيون نزول كميات طفيفة مساء أمس من الثلوج.





