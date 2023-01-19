العرض ما قبل الأول للفيلم الكوميدي"سبق الخير" مساء الثلاثاء 24 جانفي

Publié le Jeudi 19 Janvier 2023 - 20:13 قراءة: 0 د, 38 ث
      
يقدم المخرج قيس شقير الفيلم الجديد "سبق الخير" (إنتاج مجمع القوبنطيني) في عرضه ما قبل الأول، يوم الثلاثاء 24 جانفي بقاعة الكوليزي بالعاصمة بداية من السابعة مساء. وسيكون الفيلم متاحا للجمهور في قاعات السينما بداية من الأربعاء يوم 25 جانفي 2023.
هذا الفيلم هو عمل كوميدي من سيناريو زين العابدين المستوري وقيس شقير وأحمد الصيد وباديس السافي. وهو من بطولة كمال التواتي ولطفي العبدلي علاوة على كريم الغربي ورشا بن معاوية.
ويجمع هذا الفيلم كذلك ثلة من الفنانين الآخرين المتميزين كذلك منهم بالخصوص فاطمة بن سعيدان وفتحي العكاري وكوثر بلحاج وسفيان الداهش وعبد الحميد قياس وجمال مداني وإكرام عزوز ولطفي بندقة ورياض النهدي ووليد الزين ومنيرة الزكراوي وريم عياد وحكيم بالكحلة والطفل يوسف قبلاوي. كما يسجل الإعلامي عبد الرزاق الشابي حضوره لأول مرة في فيلم سينمائي.


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