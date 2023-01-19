موجودات تونس الصافية من العملة الصعبة تتراجع إلى 22،4 مليار دينار

تراجعت الموجودات الصافية من العملة الصعبة لتونس إلى قيمة 22،4 مليار دينار (ما يعادل 98 يوم توريد) إلى تاريخ 18 جانفي 2023 مقابل 23 مليار دينار (ما يعادل 132 يوم توريد) خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، بحسب ما أظهرته مؤشرات النشاط النقدي والمالي نشرها البنك المركزي لتونس.ويفسّر تراجع الموجودات من العملة، أساسا، بتعمّق العجز التجاري لتونس بنسبة 55 بالمائة في 2022 لتتجاوز قيمته 25،2 مليار دينار بسبب زيادة الواردات بشكل أرفع من الصادرات.وقد تطوّرت الواردات بنسبة 31،7 بالمائة لتقدر قيمتها ب82،8 مليار دينار في حين زادت الصادرات بنسبة 23،4 بالمائة لتصل الى مستوى 57،5 مليار دينار في 2022.كما أظهرت مؤشرات النشاط النقدي والمالي ذاتها تطوّر خدمة الدين الخارجي الى 53،7 بالمائة لتبلغ مستوى 130،1 مليون دينار.كما زادت عائدات العمل بحوالي 18 بالمائة خلال الأيّام العشر الأول من شهر جانفي 2023 لتصل إلى مستوى 185،7 مليون ديناروسجلت العائدات السياحية بدورها تحسّنا بنسبة 110 بالمائة لتتحوّل قيمتها من 49 مليون دينار خلال الأيّام 10 الأوائل من جانفي 2022 إلى 103 مليون دينار إلى حدود يوم 10 جانفي 2023.