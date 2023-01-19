إلقاء القبض على عنصر ارهابي بسيدي بوزيد (الجبابلي)

Publié le Jeudi 19 Janvier 2023 - 17:05 قراءة: 0 د, 26 ث
      
تمكنت دورية مشتركة بين مصلحة التوقي من الإرهاب، وفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني، وحضيرة تابعة لفوج التدخل للحرس الوطني بسيدي بوزيد، ليلة أمس الاربعاء، من إلقاء القبض على شخص أصيل الجهة، مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي.

وأضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، في بلاغ نشره اليوم الخميس، على صفحته بشبكة التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، أن العنصر الموقوف محكوم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات، مضيفا أن النيابة العمومية أذنت بعد استشارتها، بإتخاذ ما يتعين في شأنه.


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