الطقس... ارتفاع طفيف متوقع في الحرارة

صحو مرتقب خلال هذا اليوم ومن المنتظر أن نشهد أجواءا مغيمة جزئيا بالشمال وقليلة السحب بالوسط والجنوب..

ارتفاع طفيف متوقع في الحرارة لتتراوح القصوى بين 18 و23 درجة وتكون في حدود 14 بالمرتفعات..



نشاط الرياح يتواصل نسبيا قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س.. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب..













