جبهة الخلاص تطالب برحيل رئيس الجمهورية قيس سعيد

وقال عضو جبهة الخلاص رضا بلحاج إن الجبهة استطاعت اليوم حشد الشارع ضد قرارات قيس سعيد الانقلابية ، وأثبتت أن مطالبها تثير استجابة الشعب التونسي الذي يعاني على حد رأيه من انهيار قدرته الشرائية وتدهور وضعه الاقتصادي و الاجتماعي.وأكد أن مطالب جبهة الخلاص تتمثل في ضرورة رحيل قيس سعيد باعتباره سلطة غير شرعية انقلبت على البرلمان وأسست سلطة استبدادية منذ 25جويلية 2021، وفق تعبيره، مشيرا الى أن جبهة الخلاص ستواصل مقاومتها السلمية الدكتاتورية الى حين استعادة المسار الديمقراطي.من جانبه انتقد رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي مسار 25 جويلية ، داعيًا إلى ضرورة رحيل قيس سعيد من أجل إنقاذ البلاد اقتصاديًا وسياسيًا و استعادة مسار الحريات الذي تأسس منذ 14 جانفي 2011.يشار الى أن شارع الحبيب بورقيبة شهد بعض المناوشات بين أنصار جبهة الخلاص وقوات الامن الذين منعوا كل من حاول أن يتجاوز الحواجز التي تم وضعها في محيط وزارة الداخلية.