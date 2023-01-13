بنزرت: إجراءات عاجلة لفض إشكاليات تعطل مشروع إعادة تهذيب وتجديد قسم امراض النساء والتوليد بمستشفى الحبيب بوقطفة (والي بنزرت)

مثلت الإشكاليات المعطلة لاتمام اشغال مشروع إعادة تهذيب وتجديد قسم امراض النساء والتوليد بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت والسبل الكفيلة بفضها، ابرز محاور جلسة العمل الملتئمة اليوم بمقر وزارة الصحة تحت اشراف كل من وزير الصحة علي مرابط ووالي بنزرت سمير عبد اللاوي ، وبحضور الإطارات الإدارية والصحية الجهوية والمركزية.



وقال والي بنزرت في تصريح لمراسل وات بالجهة، ان إجراءات عاجلة تم اتخاذها خلال الجلسة لتامين جميع الظروف لاستكمال المشروع وضمان وظيفيته العلاجية والطبية الكاملة باعتبار أهميته.



ومن بين هذه الاجراءات اشار الوالي الى الانطلاق فورا في إتمام إجراءات اعلان طلب العروض لتعيين المقاولات الجديدة المكلفة باشغال مد شبكة الكهرباء خاصة عقب إتمام إجراءات فسخ الصفقة مع المقاولات الأولى واتمام الدراسات التكميلية فضلا عن التقليص من الإجراءات الإدارية وتسريع انجاز الدراسات التكميلية بشان قسط الهندسة المدنية وقسط السوائل والتكييف المركزي، وتنظيم جلسة ترتيبية الثلاثاء المقبل بين مختلف المصالح لضبط برنامج زمني ملزم للجميع ولاسيما منهم المقاولات المكلفة بشان جميع الاشغال المبرمجة.



يشار ان جلسة العمل واكبها عن الوزارة كل من رئيسة الديوان الهام بن كريم وعدد من المديرين العامين ، وعن ولاية بنزرت كل من الكاتب العام للولاية فيصل الجويني والمدير الجهوي للصحة ببنزرت جمال الدين السعيداني والمديرة الجهوية للتجهيز ام الزين الطمني، ومراقب المصاريف العمومية عادل الغزي ومدير المستشفى خالد حاجي ومدير مستشفى منزل بورقيبة كريم غريب وعدد من الإطارات الطبية والفنية، وتناولت أيضا سير تنفيذ مجمل البرامج والمشاريع القطاعية الصحية بكامل معتمديات الولاية والحلول الإدارية والفنية لتسريع اشغال المبرمج والمتواصل منها.



