مدينة العلوم تنظم ملتقى علميا حول اللغة العربية و اقتصاد المعرفة

تنظم مدينة العلوم بتونس، يوم الجمعة القادم، ملتقى علميا تحت شعار " اللغة العربية و اقتصاد المعرفة: الوجه والقفا في علاقة اللغة بالتنمية"، وذلك بالشراكة مع المعهد العالي للغات بتونس ومخبر المباحث الدلاليّة واللّسانيّات الحاسوبية بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة.



ويتضمّن البرنامج مجموعة من المداخلات يقدّمها أساتذة مختصون في قضايا اللغة والترجمة والمعجمية، تتناول الفرص التي يمكن أن تفتحها اللغة على المستويين الإقليمي والدولي في خضم العولمة والتطور الرقمي المتسارع.



وعن أهمية تناول موضوع اللغة في علاقة بالتنكمية وتطور العلوم،بيّنت مدينة العلوم بتونس في بلاغ إعلامي أن اللّغة لم تعد مجرّد أداة تواصل لنقل المفاهيم والتقريب بين الشّعوب وصياغة الأفكار والتعبير عن الآراء والمحافظة على الهويّة وتجذير الانتماء، بل اتّخذت في العالم الحديث الذي اشتدّت فيه المنافسة، دور الرّافعة الاقتصادية والقادح لعمليّات التنمية وفرض الوجود في مجالات العلوم والاقتصاد والتجارة والأعمال و الإعلام.



وتعدّ العربية أكثر لغات المجموعة السامية انتشارا في العالم حيث يتحدّثها أكثر من 422 مليون نسمة يتوزّعون على دول الوطن العربي بالإضافة إلى مناطق مجاورة كتركيا والتشاد ومالي والسينغال وأريتريا وهي إحدى اللغات الرسمية الست لدى منظمة الأمم المتحدة.





