قريبا نقل الأرشيف السينمائي السمعي البصري من قمرت إلى دار الكتب الوطنية

اطلعت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي يوم الخميس 12 جانفي على الوضعية البنائية للفضاءات المخصصة لاستقبال المخزون التراثي المتمثل في الارشيف السينمائي والسمعي البصري الوطني وحفظه بمقر دار الكتب الوطنية، نقلا من مقره الحالي بضاحية قمرت، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة.



وإثر معاينتها لوضعية المقرّ، رفقة عدد من المهندسين، أذنت الوزيرة بالقيام بالإجراءات اللازمة لتهيئة هذه الفضاءات وتهيئة المرافق والإسراع بمعالجة كلّ الصعوبات التقنية واللوجستية في الآجال القريبة بالتنسيق مع مختلف الادارات والهياكل المعنية.



وأشارت حياة قطاط القرمازي إلى أن مشروع نقل الارشيف السينمائي يندرج بالاساس ضمن استراتيجية وزارة الشؤون الثقافية للمحافظة على ثراء المخزون السينمائي التراثي وحماية الذاكرة الوطنية من كل أشكال الاتلاف.



وأدت الوزيرة بالمناسبة زيارة ميدانية إلى مخازن رصيد الفنون التشكيلية الذي تم نقله على دفعات متتالية من مخازن القصر السعيد إلى فضاءات دار الكتب الوطنية للاطلاع على وضعية حفظه الحالية وقد أوصت بمزيد العناية والحرص على حفظ رصيد الفنون التشكيلية وأرشفته علميا وفق المعايير المعمول بها دوليا.





