أنس جابر تحافظ على مركزها الثاني عالميا للأسبوع الثامن عشر على التوالي

حافظت اللاعبة التونسية أنس جابر على مركزها الثاني في التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس الصادر اليوم الإثنين، وذلك للأسبوع الثامن عشر على التوالي.



وكانت أنس جابر قد قفزت للمركز الثاني عالميا بفضل النتائج الباهرة التي حققتها في العام الماضي باحرازها بطولة مدريد للماسترز (1000 نقطة) و بطولة برلين (500 نقطة) و بلوغها نهائي ويمبلدون و نهائي بطولة أمريكا المفتوحة.



وافتتحت أنس جابر موسمها الجديد 2023 بالمشاركة في بطولة أديلايد الأسترالية، التي غادرتها من الدور نصف النهائي.

وشهد التصنيف الجديد، في المراكز العشرة الأولى، ارتقاء اللاعبة الأمريكية ماديسون كيز الى المركز العاشر على حساب الرومانية سيمونا هاليب التي تراجعت الى المركز 12.

وفي ما يلي ترتيب اللاعبات العشر الأوليات:



1 - البولونية ايغا شفاينتيك (11025 ن)

2 - التونسية أنس جابر (5180 ن)

3- الأمريكية جيسيكا بيغولا (5000 ن)

4- الفرنسية كارولين غارسيا (4415 ن)

5 -البيلاروسية آريانا سابالينكا (4340 ن)

6- اليونانية ماريا ساخاري (3921 ن)

7 - الأمريكية كوكو غوف (3871 ن)

8 - الروسية داريا كساتكينا (3380ن)

9 - الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا (2715 ن)

10- الأمريكية ماديسون كيز (2597 ن)



