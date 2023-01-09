كشف الاثنين 9 جانفي، كرونيكور اذاعة اي اف ام نجيب الدزيري ان من هم الاسباب التي دفعت رئيس الجمهورية قيس سعيد الي اقالة والي صفاقس هي تصريحات الوالي بخصوص غلق موقع الفايسبوك.وأفاد بأن من أهم الاسباب ايضا هي أن احدى أقارب الوالي درست في بريطانيا واسست شركة لرسكلة النفايات وكان الوالي يستعد لامضاء عقد مع الشركة لرسكلة النفايات بالجهة.