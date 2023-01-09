نجيب الدزيري يكشف سبب اقالة والي صفاقس: احدى أقارب الوالي أسست شركة لرسكلة النفايات باش تخدم مع ولاية صفاقس لذلك أقاله الرئيس

نجيب الدزيري يكشف سبب اقالة والي صفاقس: احدى أقارب الوالي أسست شركة لرسكلة النفايات باش تخدم مع ولاية صفاقس لذلك أقاله الرئيس

Publié le Lundi 09 Janvier 2023 - 13:25 قراءة: 0 د, 21 ث
      
كشف الاثنين 9 جانفي، كرونيكور اذاعة اي اف ام نجيب الدزيري ان من هم الاسباب التي دفعت رئيس الجمهورية قيس سعيد الي اقالة والي صفاقس هي تصريحات الوالي بخصوص غلق موقع الفايسبوك.
وأفاد بأن من أهم الاسباب ايضا هي أن احدى أقارب الوالي درست في بريطانيا واسست شركة لرسكلة النفايات وكان الوالي يستعد لامضاء عقد مع الشركة لرسكلة النفايات بالجهة.


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