أنس جابر تتاهل الى نصف نهائي بطولة آديلايد الأسترالية

أنس جابر تتاهل الى نصف نهائي بطولة آديلايد الأسترالية

Publié le Vendredi 06 Janvier 2023 - 11:48 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تأهلت لاعبة التنس التونسية أنس جابر، المصنفة الثانية عالميا، الى الدور نصف النهائي لبطولة آديلايد الأسترالية، ذات الـ500 نقطة، اثر فوزها اليوم الجمعة على الأوكرانية مارتا كوستيوك المصنفة 69 عالميا بنتيجة 7 /6 و7 /5.
وكانت جابر فازت في الدور ربع النهائي على الرومانية سورانا سيرستيا المصنفة 45 عالميا بواقع 7/ 6 و7/ 5.
وستلاقي أنس جابر في نصف النهائي المصنفة 34 عالميا ايرينا بيغو التي ازاحت الروسية فيرونيكا كودرمتوفا المصنفة التاسعة عالميا بنتيجة 7/ 5 و6/ 4 .



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