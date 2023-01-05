توقيع مشروع شراكة بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التشغيل والتكوين المهني

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن توقيع مشروع شراكة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني، سيتم بموجبها تمويل إحداث المؤسسات لفائدة خريجي معاهد الرياضة والتنشيط الشبابي من الراغبين في ريادة الأعمال مع توفير التكوين والمرافقة والإحاطة.



وأكد وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس على الصفحة الرسمية للوزارة " أهمية التشجيع على المبادرة الخاصة لإحداث مواطن شغل جديدة وحلحلة جزء من مشكل البطالة، وهو ما يندرج في إطار تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة في مجال دفع نسق إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتعزيز التعاون والتكامل بين مختلف الهياكل العمومية للمساندة والدعم والتمويل المتدخلة في مجال المبادرة الخاصة مضيفا ان وزارة الشباب والرياضة يمكن ان تضع منشآتها ومؤسساتها الشبابية لدعم ريادة الأعمال وإحداث مواطن الشغل لفائدة منظوريها من الباحثين عن شغل في قطاعي الشباب والرياضة".



ومن جهته، أوضح وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين نصيبي على أن التشغيل يعد قضية وطنية يتم معالجتها وفق شراكات قطاعية استراتيجية ومقاربات تشاركية مع كل الوزارات والهياكل المتدخلة والشركاء الوطنيين والدوليين، وترتكز هذه المقاربات أساسا على تحديد الأهداف القابلة للتنفيذ على أرض الواقع بالسرعة والنجاعة المطلوبتين موضحا انّ الدولة قد رصدت ميزانية قيمتها 50 مليون دينار لفائدة كل الشباب من الراغبين في ريادة الأعمال بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025 في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أو الشركات الأهلية على أن تتكفل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بعمليات المرافقة والتأطير في مختلف مراحل إحداث المشاريع.

واضاف ان الوزارتين تتكاملان ميدانيا لإنجاز هذا التعاون بفضل الكفاءات المختصة في مجال التكوين والمرافقة والإحاطة بالباعثين في مختلف مراحل انجاز مشاريعهم وبفضل تنوع وتعدد المنشآت الشبابية والرياضة الموجودة جغرافيا في عمق الجهات والتي يمكن الاستفادة منها لتنفيذ برنامج التعاون.



وتم خلال جلسة عمل توقيع مشرورع الشراكة، عرض جملة من الأفكار والمقترحات التي من شأنها مزيد دعم مجال ريادة الأعمال لدي خريجي قطاعي الشباب والرياضة، كما تم الاتفاق على جرد كل أفكار المشاريع المُجدّدة ذات الصلة بالقطاع الرياضي والتنشيط الشبابي مع الإستئناس بالتجارب الدولية في الغرض وإعداد نماذج مشاريع جاهزة للتنفيذ في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أو الشركات الأهلية وفق خصوصيات الجهات وحاجياتها التنموية إلى جانب تنظيم حصص إعلامية وتحسيسية في مجال ريادة الأعمال تؤمنها مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل من مكاتب تشغيل وعمل مستقل وفضاءات مبادرة لفائدة طلبة المراحل النهائية بمعاهد الرياضة والتنشيط الشبابي وتنظيم يوم اعلامي للتعريف بكل الإمكانيات المتاحة في مجال ريادة الأعمال في قطاعي الرياضة والتنشيط الشبابي، وتكوين لجنة قيادة مشروع التعاون يتكفل بإعداد وتنفيذ مختلف محاور مشروع التعاون وفق روزنامة تنفيذ دقيقة وواضحة في آجال تنفيذ قريبة.



