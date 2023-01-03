القصرين : 22 طفلا مصابا بفيروس الإلتهاب الرئوي يقيمون حاليا بقسم الأطفال بالمستشفى الجهوي حالتهم الصحية مستقرة ( المدير الجهوي للصحة)

القصرين : 22 طفلا مصابا بفيروس الإلتهاب الرئوي يقيمون حاليا بقسم الأطفال بالمستشفى الجهوي حالتهم الصحية مستقرة ( المدير الجهوي للصحة)

Publié le Mardi 03 Janvier 2023 - 22:18 قراءة: 0 د, 58 ث
      
يقيم حاليا بقسم الأطفال بالمستشفى الجهوي بالقصرين 22 طفلا مصابا بفيروس الإلتهاب الرئوي ، وصفت حالتهم الصحية بالمستقرة .
ولم يسجل قسم الأطفال أية حالة وفاة إلى حدّ الآن وقد تماثلت كل الحالات الوافدة عليه طيلة شهر ديسمبر المنقضي للشفاء وغادرت القسم وفق ما أفاد به (وات) المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني.
ووجه الشعباني بالمناسبة دعوته إلى كافة الأولياء إلى المبادرة بنقل أبنائهم الى أقرب مركز صحي فور ملاحظة ضيق تنفس لديهم وعدم تركهم للوصول إلى مرحلة خطيرة (ضيق تنفس كبير يتطلب تنفس إصطناعي) في ظل الموجة الحالية لمرض لإلتهابات القصبات الهوائية التي تجتاح البلاد علما بأن فيروس إلتهاب القصبات الهوئية يبلغ ذروته سنويا خلال شهري جانفي وفيفري .
وبخصوص الوضع الوبائي بالجهة المرتبط بجائحة كورونا أكد الشعباني أنه يشهد إستقرارا حيث لم تسجل الجهة خلال الشهر المنقضي أية حالة إصابة أو حالة وفاة ، مشيرا إلى أن العينات ترفع بإستمرار بأقسام الإستعجالي ومراكز رفع العينات .
وفي ما يتعلق بجرثومة الشيغالا ذكر ذات المصدر أنه لم يتم تسجيل أية حالة إصابة بهذه الجرثومة بالجهة الى حد الآن بإستثناء حالة وحيدة معزولة سجلت خلال شهر أكتوبر المنقضي ، مشددا في هذا الصدد على ضرورة الالتزام بقواعد حفظ الصحة توقيا من المرض .

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