المركز الفني للنسيج يطلق طلب ترشّح لفائدة مؤسسات النسيج بغاية الاستفادة من برامج التجديد والبحث

Publié le Lundi 02 Janvier 2023 - 22:46 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أطلق المركز الفني للنسيج، طلب ترشّح لدى المؤسسات الصناعية المختصة في النسيج، الراغبة في تطوير منتج أوتقنية أوتطوير مشروع مبتكر في قطاع النسيج والملابس، بغاية الاستفادة من برامج التجديد والبحث/تطوير.

وأوضح المركزي الفني للنسيج والملابس، في بلاغ نشره على موقعه، أن طلب الترشّح يندرج في إطار تحسين التنافسية في قطاع النسيج والملابس.

وأوضح أن المؤسسات، التّي سيتم اختيارها في إطار طلب الترشّح، ستستفيد من المصاحبة من قبل باحثين في مجال النسيج أو اختصاصات أخرى (باحث لكل مؤسسة) تهم تطوير وتكرسي الحلول المجددة، التّي تستجيب لحاجياتهم.

وأوضح المركز انه يمكن الاتصال به عبر الرقم 95381510/71385053 أو عبر البريد الإلكتروني cettex@cettex.com.tn



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