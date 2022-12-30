نشرت وزارة التجهيز والإسكان، في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، التفاصيل المتعلقة بالإجراءات الجديدة التي تم اقرارها لفائدة الأجراء محدودي ومتوسطي الدخل، للانتفاع بتدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء (FOPROLOS) لتمكينهم من السكن اللائق.



وأفادت الوزارة، بأن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه أمس الخميس، على مقترحها بتنقيح الأمر الحكومي عدد 1126 المؤرخ في 18 أوت 2016، والمتعلق بضبط صيغ وشروط تدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.

وأوضحت أنه تم توسيع دائرة المنتفعين من تدخلات الصندوق ليشمل، بالإضافة إلى الفئات الحالية من الأجراء التي يتراوح دخلها الشهري الخام بين مرة و 4.5 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون، الأجراء الذين يتراوح دخلهم الشهري الخام بين 4.5 مرة و6 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون.

وأضافت أن الصندوق، سيمكن كل فئات الأجراء من تمويل عمليات بناء أو توسعة مسكن أول على ملك الأجير أو القرين، واقتناء قطعة أرض لدى باعث عقاري أو من الخواص داخل مثال التهيئة العمرانية، واقتناء مسكن أول لدى باعث عقاري مصادق عليه من قبل الوزير المكلف بالإسكان.

أما في ما يتعلق بالشروط والتسهيلات الجديدة، بالنسبة الى كل الفئات، فقد بينت الوزارة انها تتمثل في فتح المجال أمام الأجراء للجمع بين قرض اقتناء قطعة أرض وقرض بناء مسكن، فضلا عن تمكين الأجراء الناشطين أو المتقاعدين من الانتفاع بتمويلات من الصندوق، والترفيع في السن القصوى للشخص المسدد للقرض إلى 75 سنة، بعد أن كانت في حدود 60 سنة.

كما أوردت أنه تم توحيد المساحة المغطاة بالنسبة الى بناء مسكن ﺑ 120 م2 ، وتوحيد المساحة المغطاة بالنسبة الى اقتناء مسكن فردي ﺑ 100 م2 ، ومسكن جماعي باعتبار الأجزاء المشتركة ﺑ 120 م2 ، وتوحيد المساحة بالنسبة الى اقتناء قطعة أرض ﺑ 250 م2

وأضافت أن ثمن البيع الأقصى بالنسبة الى المتر المربع المغطى سيكون 3,3 مرّات الأجر الأدنى المهني المضمون عوضا عن 3 مرات، وان القيمة القصوى للقرض لاقتناء مسكن يجب الا تفوق 90 % من ثمن المسكن، وأن مدة سداد القرض ستكون 25 سنة مع سنتين إمهال إضافية (بالنسبة الى بناء مسكن أو اقتناء قطعة أرض).

وافادت الوزارة في بلاغها، بأن التخفيض في نسبة التمويل الذاتي سيصبح من 10 % إلى 7,5% ، والتمديد في مدة سداد القرض سيصبح من 15 إلى 20 سنة بالنسبة الى الفئة الثانية في حال توسعة مسكن ، مشيرة الى أنه إضافة إلى الإجراءات المذكورة أعلاه ، فإن الفئة الرابعة الجديدة التي يتراوح دخلها الشهري الخام بين 4.5 مرة و6 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون ، مشمولة من جهتها باجراءين وهما تحديد نسبة الفائض لسداد القرض ب 7 % ، والتمويل الذاتي بالنسبة الى اقتناء قطعة أرض يجب الا يقل عن 12,5 % من ثمن الاقتناء.



