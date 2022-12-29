القصرين: الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية تخصّص فرق مراقبة قارة ومتنقلة لتأمين إحتفالات السنة الإدارية

خصّصت الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالقصرين فرق مراقبة قارة ومتنقلة وأخرى مشتركة مع الصحة والتجارة والأمن لمراقبة المواد الغذائية المعروضة في السوق والمحلات التجارية والمطاعم والمخابز بمناسبة إحتفالات السنة الإدارية الجديدة.

وأوضح المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ، ناصر المحمدي، لـ"وات" أنّ الفرق إنطلقت في عملها الرقابي منذ الإثنين المنقضي بمختلف معتمديات الجهة وستواصل الى غاية السبت المقبل وتستهدف بالخصوص المزودين للمواد الأولية الخاصة بقطاعي المرطبات والدواجن من أجل التثبت من مدى سلامة مختلف المواد المعروضة ومطابقتها للمواصفات المطلوبة ولشروط حفظ الصحة.

وأضاف أن حملات المراقبة أسفرت الى حدّ الآن عن رفع 10 مخالفات تعلقت بالنظافة وعدم احترام قواعد الخزن وشروط حفظ المواد المستعملة، مع مخالفات تعلقت بعدم احترام العاملين بالمحلات للشروط الصحية المطلوبة، مشيرا إلى أنه تم توجيه 22 إنذارا لـ 22 محلّا مخلّا بالشروط الصحية، مع رفع 46 عينة لاخضاعها للتحاليل اللازمة للتثبت من احتوائها على جراثيم من عدمه.

وأشار إلى أن الفرق الرقابية المشتركة تمكنت خلال حملات المراقبة المتواصلة من حجز بعض المواد الخاصة بالزينة والمواد المستعملة في اعداد المرطبات منها 5 كلغ من المواد المستعملة في إعداد المرطبات "ناباج"، و 6 كلغ من الخميرة، و 2،5 كلغ من الملونات، و كلغ من عجين المرطبات، و2 لترات من المنكهات، و6 كلغ كريمة، الى جانب آلات شواء وأخرى تستعمل في اعداد الدجاج نظرا لعدم إستجابتها للشروط الصحية المطلوبة.

ووجّه المحمدي دعوته إلى كافة المواطنين من أجل تجنب اللهفة وإقتناء المرطبات والدواجن الخاصة باحتفالات رأس السنة الميلادية من المحلات المراقبة والملتزمة بشروط حفظ الصحة تجنبا للإصابة بالأمراض الجرثومية على غرار جرثومة السيلمونيلا والشيقالا.

جدير بالذكر أن الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بالقصرين قد أحدثت بالجهة منذ شهر تقريبا وهي تعنى بمراقبة كل المواد الغذائية سواء الخاضعة للتصدير والتوريد والتي تعرض في السوق قصد تأمين سلامتها للمستهلك.

لطيفة







